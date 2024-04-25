學者：賴國安團隊維穩應變局 財經用人大膽展企圖

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統當選人賴清德今天公布第6波人事，520後新內閣輪廓浮現，學者認為，賴政府國安人事布局維穩，即時因應國際兩岸變局，財經方面用人大膽，力求創新突破的施政方向已非常明確。

賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續公布，包括前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任行政院副院長等；第6波新內閣、國安首長人事今天出爐，新內閣大致底定。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，新內閣凸顯「穩健中有創新」特色，內閣團隊成員有一半以上不論是曾任或現任閣員，對政務體系與行政、立法運作都是有經驗的，扮演政局安定的角色，一上工就上手；此外，從民間業界攬才與產業界接軌，這是內閣創新的部分。

吳思瑤說，賴清德是延續蔡英文路線，持續推動既定政策，因此新內閣是維穩、穩健中前進，對新內閣最大的挑戰就是朝小野大，未來一上工就要戴上鋼盔應戰，沒有所謂的蜜月期，必須上緊發條。

民進黨立委郭國文受訪表示，財經人事亮眼，賴清德能將商界人才勸服到政府部門任職，確實比較讓人意外；至於國安團隊，賴清德之前宣示過走蔡英文路線，考慮到政策延續與求穩布局，國安人事幾乎沒有太多變動，符合外界預期。

郭國文說，與總統職權比較直接相關的部分，外交上，總統難親力親為，兩岸的部分對方置之不理，唯有國防能著力，過去軍人對蔡總統累積起來的信任度，如何移轉到賴清德身上，這是最重要的課題。

郭國文表示，至於其他內政當然要尊重行政院長，民眾期待的打詐、掃黑應該都是列為施政優先課題；新內閣是「實事求是」、想要解決現實的問題，同時要面臨國會不過半的挑戰。

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁認為，賴政府國安人事維護，並非外界揣測的「蔡規賴隨」，而是因為現在國際兩岸局勢變化相當快、中國對台軟硬兩手政策都在加速、再加上蔡政府國安團隊與美國過去幾年累積了合作默契與傳統，因此，熟悉國防外交國安業務的官員不會有太大變動，可以即時應對各項突發狀況。

郭育仁認為，相形之下，國內部分例如財經部會用人大膽，可以看出賴政府執政方向非常明確，在產業與科技發展，賴清德相當有企圖心。

台灣教授協會會長陳俐甫認為，卓榮泰重新甄用學者與企業家、文化人入閣，有利政務官決策體制的建立，減少蔡政府後期逐漸發生的官僚性缺弊，也對於民進黨加速新陳代謝，歷練中生代執政，吸引新生代參與，抗衡第三勢力等深具意義。

陳俐甫表示，不少媒體詬病新閣性別比例倒退，事實上新閣女性比例與目前差異不大，包括，海委會、僑委會、財政部、勞動部、內政部、客委會首長都是女性，而且副總統當選人蕭美琴與內定副院長鄭麗君都是具有影響力的職位；賴清德是紳士型的政治家，不可能忽略性別平衡。

陳俐甫認為，國安團隊人事看得出賴政府在台灣緊張局勢中求穩的姿態，新閣將會延續蔡政府的國安與對美政策；兩岸人事也看得出賴對兩岸事務的重視，如果中國願以海基與陸委會為對口，兩岸關係應可馬上破冰。

東海大學政治系教授張峻豪觀察，賴清德在內政展現企圖心，啟用精英型、技術型官員、無黨籍閣員占多數，希望很快讓選民有感；現在是少數政府，將來面對國會對抗，用專業處理政治性對抗，讓藍綠之間在法案上產生更多合作，進而夾殺白營，應該也是人事布局考量。

張峻豪並說，不僅要拚經濟有感，過去貪腐問題是造成選民討厭民進黨很大原因之一，當初賴清德上任民進黨主席時，率先處理黨內排黑問題，未來司法也會是新政府重點，新任法務部長是鐵腕性格、辦過很多政治性大案子，可以預見，未來賴政府會有效率辦理司法弊案，藉此盡快提升支持度。（編輯：翟思嘉）1130425