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傳接法務部政務次長 黃世杰：若有機會將全力以赴

2024/4/26 12:03（4/26 12:28 更新）
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新內閣名單陸續公布，外傳律師、前民進黨立委黃世杰被內定為法務部政務次長。（中央社檔案照片）
新內閣名單陸續公布，外傳律師、前民進黨立委黃世杰被內定為法務部政務次長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北26日電）新內閣名單陸續公布，外傳律師、前民進黨立委黃世杰被內定為法務部政務次長。黃世杰今天受訪說，為國家做事是他從政以來一貫立場，若有機會到法務部貢獻專業，會全力以赴，但目前尚未正式約詢他。

黃世杰

黃世杰小檔案

  • 生日：1979年1月5日
  • 學歷：美國哥倫比亞大學法學碩士、台灣大學法學碩士、台灣大學法律學系及社會學系雙學士
  • 經歷：立法委員（第10屆）、民主進步黨立法院黨團副書記長、民主進步黨中央執行委員、桃園市政府參議、財團法人農業工程研究中心董
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是台灣大學法律學系及社會學系雙學士，也是台灣大學法學碩士、美國哥倫比亞大學法學碩士，2001年司法官特考及格，以及2001年律師高考第1名。

此外，黃世杰曾任桃園市政府參議、顧問，以及桃園市客家文化基金會監察人、財團法人農業工程研究中心董事等，更於2020年首度參選即勝選，當選桃園市第2選區（楊梅、大園、觀音、新屋）立委，並長期在立法院司法及法制委員會，不過他在2024年尋求連任失利。

有消息傳出，黃世杰將接任法務部政務次長。黃世杰今天受訪說，之前在民進黨中央黨部開會時，準總統、民進黨主席賴清德有詢問他入閣的意願，他尊重賴清德的安排，但目前尚未正式約詢。

黃世杰說，為國家做事是他從政以來一貫立場，這段時間還是經常在地方服務，如果有機會到法務部貢獻專業，期待能讓台灣社會更符合公平正義的理想，也要讓審檢辯的工作環境更好，會全力以赴。（編輯：林淑媛）1130426

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