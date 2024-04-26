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監委巡察高雄 關注輕軌交通事故因應策略

2024/4/26 16:55（4/26 17:06 更新）
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監委張菊芳（中）、林國明（左2）25日到高雄市巡察，關注高雄輕軌交通事故研析與因應策略，並實地視察肇事事件較多的前鎮街。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 113年4月26日
監委張菊芳（中）、林國明（左2）25日到高雄市巡察，關注高雄輕軌交通事故研析與因應策略，並實地視察肇事事件較多的前鎮街。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 113年4月26日
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（中央社記者陳俊華台北26日電）高雄輕軌今年至今已發生13起誤闖軌道事件。監委張菊芳、林國明25日到高雄市巡察，關注高雄輕軌交通事故研析與因應策略，期許高雄市府能落實各項改善措施，協助民眾適應輕軌交通。

高雄輕軌列車3月21日中午，在南屏路口與汽車發生擦撞。民進黨高雄市議員鄭孟洳4月17日質詢時指出，高雄輕軌元旦全線通車後，汽機車誤闖軌道事件層出不窮，據統計，去年有22件，今年至今已有13件。

張菊芳、林國明透過新聞稿表示，25日抵達高雄市後，先拜會高雄市議長康裕成，關心地方民情，並針對危老建築重建、大林蒲遷村、地下石化管線等議題交換意見。另拜會高雄市副市長羅達生，針對再生水資源、危老建築重建、輕軌事故因應等意見交流。

監委指出，26日上午前往高雄市政府交通局聽取簡報，就高雄輕軌交通事故研析與因應策略進行瞭解，並關注科技執法成效、尚未建置科技執法路段的補強措施、經常肇事地點的原因及改善策略、輕軌運行音量及民眾檢舉情況、輕軌營運盈虧、違規事件裁罰基準及開罰情形、行車控制中心功能發揮成效等問題。

簡報結束後，監委也實地視察肇事件數較多的前鎮街，監委表示，期許高雄市府發展軌道運輸時，能夠落實各項改善措施，協助民眾適應輕軌交通。

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監委表示，26日下午則聽取「長期照顧政策執行情形」簡報。監委關注長照醫事人員與社工人力、長照人力培訓及提升留任率措施、長照智慧科技的規劃與具體作為、長照服務品質評估、偏鄉及原住民區域長照機構布建、失智老人受虐關懷、高負荷家庭照顧者關懷機制等議題。

簡報結束後，監委實地視察高雄市高齡整合長期照護中心，並期勉高雄市府團隊，能持續提升長期照顧需求者的生活品質。（編輯：林興盟）1130426

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