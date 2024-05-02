外交人員挑戰大猶如身處無煙硝戰場 外交部設3級預防架構心理輔導

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）台灣外交處境特殊，外交人員猶如在「無煙硝戰場」上的戰士面對嚴峻挑戰，背負莫大壓力；外交部為此建立心理衛生安全3級預防架構，包含宣導協助方案及資訊、由各單位關懷網絡覺察人員異常徵候，以及針對具風險人員進行危機處理與介入。

外交部今天赴立法院外交及國防委員會報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」。外交部書面報告指出，台灣外交處境特殊，尤其在當前國際局勢，外交人員猶如在「無煙硝戰場」上的戰士，每天面對各種嚴峻挑戰，皆以捍衛國家利益、維護民眾權益為使命，身上背負莫大壓力。

外交部表示，為重視人員職場環境及身心健康，除持續推動各項職場友善措施，避免人員因工作壓力及頻繁的國內外調動而影響個人健康及家庭生活，也落實員工協助方案，鼓勵利用諮詢服務，盼能以健康的身心投入工作，強化外交戰力。

有關避免職場性騷擾部分，外交部指出，各單位主管簽署「性騷擾零容忍承諾書」，並持續運用多元管道及場合，加強對國內外人員宣導性騷擾防治觀念及申訴管道，並訂定駐外機構處理性騷擾案件作業規定，保護人員避免受到不當侵害。

外交部表示，為照顧人員心理健康，建立心理衛生安全3級預防架構；首先，在初級預防部分，宣導人員協助方案及心理衛生資訊，並提供身心檢測量表加強自我覺察能力；在次級預防部分，由各單位關懷員的關懷網絡，覺察單位內人員異常徵候，並給予關懷及協助避免情形惡化；在3級預防部分，針對具風險人員進行危機處理與介入，並提供諮詢及其他必要協助。

外交部強調，將持續照顧人員身心健康，並提供更多支持與照顧，打造更完善的職場友善措施。（編輯：郭無患）1130502