立院三讀國籍法 林右昌：加強延攬優秀外國人才

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（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院會今天三讀通過國籍法部分條文，內政部長林右昌今天表示，為強化延攬優秀外國人才誘因，放寬申請歸化居留年限，同時增訂免徵殊勳人才歸化國籍許可證書規費，加強延攬高專人才力道。

林右昌透過新聞稿表示，感謝立法院全體立委及朝野黨團的支持，順利完成修法作業。面對國際人才競逐挑戰，為使優秀外來人士歸化台灣更友善便利，這次修法放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限。

林右昌指出，現行的每年須有183日以上合法居留的事實繼續5年，修法後放寬為繼續2年，或曾在台灣領域內合法居留繼續5年以上，無須每年有183日以上合法居留事實。

林右昌提到，為感謝殊勳外籍人士長期在台居留奉獻，在醫療、社福、教育等領域，以及對偏遠鄉區的奉獻，這次增訂有「殊勳」的外國人或無國籍人，申請歸化免徵國籍許可證書規費新台幣1200元。

林右昌說明，考量現行規定，無國籍兒少僅可由國人養父、養母代為申請歸化，為落實兒童權利公約第7條，保障兒童取得國籍權利，完備保障未成年兒童權益機制，這次新增無國籍兒少被社福機關或機構監護者，可由其監護人主動協助申請歸化，以符兒少最佳利益。

林右昌透露，因應民法成年年齡調降為18歲，這次修法將條文涉及外國人「未婚未成年」部分，改為「未婚且未滿18歲」，以明確界定。

林右昌強調，這次國籍法修正，將更完整落實政府保障兒童取得國籍的權利，以及加強延攬外國高級專業人才力道，希望吸引更多優秀外國人才來台服務。（編輯：張若瑤）1130507