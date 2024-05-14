立院三讀 原住民族姓名登記可單列傳統姓名

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（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院會今天三讀修正通過姓名條例部分條文，增訂台灣原住民族辦理戶籍登記、申請護照時，姓名可單列原住民族文字。內政部長林右昌說，透過姓名登記促進族群融合平等，具有歷史性意義。

現行法規定，原住民族姓名僅可登記「漢人姓名」、「漢人姓名並列羅馬拼音」、「中文傳統名字」或「中文傳統名字並列羅馬拼音」。內政部在初審時表示，行政院民國111年2月11日會議決議，對原住民族姓名單列原住民族文字，原則應予尊重，並在113年3月28日決定，原住民姓名可單列原住民族文字。

三讀通過條文增訂，台灣原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者，得使用原住民族文字單列為名字，並新增原住民族依其文化慣俗改名時，因非屬個人因素改名者，不列入次數計算。

條文明定，台灣原住民族的中文傳統姓名或漢人姓名，均得以傳統姓名的原住民族文字並列登記，不受姓名條例第1條「中華民國國民，應以戶籍登記之姓名為本名，並以一個為限」的規定限制。

另外，三讀通過條文增訂，台灣原住民族傳統姓名的文化慣俗，由原民會調查確認，其內涵意義、取用方式及其他應行注意事項之指引，由內政部會同原民會定之。原住民族出生登記及初設戶籍登記以傳統姓名登記者，得申請變更為漢人姓名；變更為漢人姓名者，得申請回復傳統姓名，但均以一次為限。

林右昌透過新聞稿表示，姓名認同是非常重要的，不僅代表社會的進步，也是整個社會文化的提升，修法增訂原住民族可使用原住民族文字單列名字，不必侷限於中文姓名，具歷史性意義，透過姓名登記促進族群融合平等，進一步認識、了解彼此，讓原住民族文字原味呈現原住民族文化。

林右昌說，這次姓名條例修法，用法律維護原住民族的文化慣俗，原住民族語言是原住民族文化的一部分，鼓勵原住民族傳承族人的文化，未來針對技術性及行政上應更改的措施，將與其他相關部會討論後精進改善。

院會也通過附帶決議，要求內政部在姓名條例修正通過後的1個月內，研議各機關姓名系統同步更新；經戶政系統登記傳統姓名後，戶役政系統同步勾稽各機關姓名系統，並更正姓名機制，並要內政部在3個月內提出執行方案的書面報告。

另外，也請原民會在姓名條例修正通過後的6個月內，辦理原住民族各族傳統姓名與名制的調查、確認與彙整；辦理完成原住民族傳統名字的認定基準與機制，並研議辦理單一窗口、免徵規費的規劃方案等。（編輯：翟思嘉）1130514