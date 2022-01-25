7原民爭取單列族名提行政訴訟 法院首開庭

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（中央社記者蕭博文台北25日電）Bisazu等7名原住民申請身分證單列族名遭拒，提起行政訴訟。法院今天首度開庭，「以我的族名呼喚我」行動小組到場聲援，主張單列族名是憲法權利，請法官尊重並適用憲法。

根據現行「姓名條例」及子法規，原住民族恢復傳統姓名時，只能選擇使用漢名並列族語拼音、單列漢字音譯族名，或是漢字譯音族名並列族語拼音，不得單以族語拼音書寫系統作為名字。

「以我的族名呼喚我」行動小組今天上午在台北高等行政法院外召開記者會，並發布新聞稿表示，姓名條例第4條規定：「臺灣原住民及其他少數民族之傳統姓名或漢人姓名，均得以傳統姓名之羅馬拼音並列登記」，就文義解釋而言為「得以」而非「僅以」或「應以」，並沒有排除「單列族名」的解釋空間。

新聞稿指出，戶政機關引用相關法規與函釋否准小組成員在身分證上單列族名，實為錯誤解釋法規，且行政機關的函釋並不拘束法院；此外，若原住民無法單獨以族語拼音系統標示族名，會違反憲法的種族平等原則，也不符姓名權的實踐，請行政法院法官尊重並適用憲法。

布農族青年Bisazu Takiludun Takisaiian表示，小組成員去年向戶政事務所申請恢復傳統姓名，主張以單列使用原住民族拼音方式登記，但遭到拒絕，訴願也遭駁回，因此提起行政訴訟。

Bisazu說，族名的意義是深刻的，大至隱含著區域的社會人際網路關係，小至家族間的親密關係與期許，他的名字Bisazu來自爺爺，也來自曾曾祖父、曾曾曾曾祖父，對Bisazu擁有記憶的人，會投以期許在他身上並給他訓勉，形塑他如何成為布農。

鄒族Yinguyu Yatauyungana則說，身分證上可呈現漢名與族名並列，但每次填寫文件資料，若只使用族名，就會被要求改寫漢名；換句話說，即使她的族名在身分證上並列著，仍然無法自由自在地使用。

她說，希望能夠可以多一個「單列族名」的機會，讓他們有機會把族名文化傳承下去，讓它被使用、流傳，而不是只有用一排小小的字並列在身分文件上。

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律師林韋翰表示，這次代表7個族人提起行政訴訟，而「決定自己名字的自由」、「原住民照自己的傳統文化生活」都是憲法保障的權利，希望法官以合憲性解釋的方式，來准予當事人單列族名的請求。

林韋翰說，他是漢人，出生時爸媽不會幫他取英文名字，也不會用英文字母做出生登記，這不是漢人的習慣。同樣的，取漢人姓名或用漢字拼音也不是原住民族的文化習慣，各民族間不應有差別待遇。（編輯：李亨山）1110125