本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

聯華大火9死遭糾正 彰縣府：優先抽查大型食品廠

2024/5/22 20:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣22日電）聯華食品彰化廠發生9死大火，彰縣府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，遭監院糾正，彰縣府指出，消防局已針對大型食品加工廠優先抽查。

監察院今天發布新聞稿指出，聯華食品彰化廠在112年發生9死大火，彰化縣政府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，也未審查消防安全設備圖說，因此糾正彰化縣府。

彰縣府發布新聞稿說明，消防局已針對大型食品加工廠、工廠及甲類場所優先抽查，督促場所落實自己財產自己保護觀念，重點在用火用電安全管理、消防設備及防火避難設施定期檢查，自衛消防編組運作及演練是否落實，針對未落實者將依法裁罰，避免業者僥倖心態造成公共安全危害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府指出，目前建築管理制度上對建築物公共安全應申報場所，因數量龐大，以現有人力、資源進行全數清查及納管有困難，不過在聯華食品廠大火後，縣府已依致災風險高低檢討優先順序，由各目事業主管機關盤點所轄管各類建築物風險較高場所清冊，主動通知辦理建築物公安檢查申報。

縣府指出，針對高風險建築物追蹤列管申報情形，逐步健全縣內建築物安全網，也持續辦理建築物公共安全法令研習暨教育訓練宣導講習，以提升民眾對建築物安全重視的程度。（編輯：謝雅竹）1130522

#彰化縣政府
#監察院
#聯華食品
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：