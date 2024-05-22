避戰最佳方法 專家：台灣人需展現防衛決心

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（中央社記者吳書緯台北22日電）中國持續對台灣進行軍事威嚇，黑熊民防教育協會今天舉行全球民防領袖論壇，盼提升台灣民間防衛意識。烏克蘭前國會議員霍普科與美國專家克羅利皆指出，台灣人民若想要避戰的話，就必須加強防衛能力與決心。

黑熊民防教育協會今天在集思台大會議中心舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，下午進行圓桌論壇，前線顧問（FrontLine Advisory）創始人克羅利（Nicholas Krohley）、烏克蘭前國會議員霍普科（Hanna Hopko）以及前愛沙尼亞國防聯盟指揮官、退役少將于特吉（ Riho Ühtegi）與談。

霍普科指出，對於台灣人民來說，避戰的最好方式就是要展現防衛能力，烏克蘭過去就是犯錯，認為俄羅斯不可能攻擊烏克蘭，且烏克蘭的政治人物也被滲透，因此台灣人應該緊盯，台灣的立委與政治人物平常去了哪些國家，在倡議什麼議題，是不是要從內部製造混亂，創造破口讓敵人趁虛而入。

對於台灣民眾參與民防訓練是否會刺激中國，並讓台海局勢升級，克羅利指出，並不憂心此事，如果他是台灣人的話，會大肆宣傳台灣民眾正在認真進行民防相關訓練，反而可以嚇阻中國，且並不會讓局勢升級。

于特吉表示，愛沙尼亞面對俄羅斯的安全威脅，和台灣一樣都是面對著量體龐大的敵人，所以需要好的不對稱戰略來應對，因此國防建設不是只有講到軍隊和戰技，還有概念性和道德價值。

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于特吉表示，概念性是指每一位軍民都能了解為何而戰，是否可以捍衛愛沙尼亞的自由獨立，而道德價值是依據愛沙尼亞憲法，每一位公民都有義務捍衛憲法、捍衛獨立，在沒有命令或是秩序時，也有權力發起抵抗，因此愛沙尼亞國內會教導孩童關於「生為愛沙尼亞人的意義」，以及與國土的連結。

對於台灣與國外在民防訓練的差異，民進黨立委暨黑熊學院共同創辦人沈伯洋於論壇閉幕式致詞指出，世界各國民防課程，第一堂課通常是認識自己國家的文化，但是台灣的民防課程第一個絕對不是這個，如果對於認識台灣的文化以及敵人的認識都不充足，建立韌性會有更多困難，因此借鏡各國民防經驗，建立起台灣自己的歷史敘述，是相當重要的一件事情。（編輯：張均懋）1130522