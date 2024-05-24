中國環台軍演 美第七艦隊：承擔嚇阻區域侵略責任

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（中央社台北╱北京24日綜合外電報導）中國從昨天起於台灣周邊舉行軍演，美國海軍第七艦隊官員表示，第七艦隊正關注印太地區的「所有活動」，並「非常認真地」承擔起嚇阻這個區域侵略行徑的責任。

國防部今天指出，有關中共「聯合利劍-2024A」軍演，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續於台海周邊活動。

路透社報導，台灣的安全部門一位高層官員說，幾架中國轟炸機在台灣與菲律賓之間的巴士海峽東端附近，模擬攻擊外國船隻，演練如何奪取第一島鏈（first island chain）以西地區的「完全控制權」。

第一島鏈是指從日本、台灣、菲律賓一直到印尼婆羅洲，包圍著中國近海的區域。

這位匿名的官員還提到，幾艘中國海警船還在台灣東部外海進行「騷擾」演習，包括模擬檢查民用船隻。

美國和台灣沒有正式的邦交關係，但受國內法律約束，必須為台灣提供防禦性武器，而且美國是台灣最重要的國際支持方。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130524