80歲以上聘外籍看護免巴氏量表？朝野立委無共識擇期再審

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（中央社記者林敬殷台北29日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「就業服務法部分條文修正草案」，對於年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，朝野立委意見分歧，審查會最後決議，另擇期繼續審查。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「就業服務法部分條文修正草案」、「勞基法部分條文修正草案」等案。

目前申請外籍看護，必須先由醫療機構進行巴氏量表專業評估，卻因此衍生不少醫療糾紛。多位在野黨立委提案，主張免除80歲以上被看護者巴氏量表評估。

不過，民進黨立委林淑芬、林月琴、黃秀芳、楊曜等人都認為應以需求為導向，若放寬當然樂觀其成，但以年齡作為放寬標準，可能使80歲以上的輕度失能者大量申請看護工，排擠到重症及重度失能長者家庭。

其次，他們主張，現在看護缺工嚴重，不少重症家庭的選民反映，有外籍看護工為了不想照顧重症長者，藉由與雇主吵架而轉換雇主，若片面開放，重度失能及重症長者可能更難以找到看護，整個家庭都會受到影響。

審查會主席，國民黨籍召委王育敏表示，難道不能有媒合優先權方式，在制度面做設計，讓重症及重度失能長者不會因此受到影響。但林淑芬表示，實務上不可行。

王育敏說，如果擔心排擠效應，勞動部去年推行的家庭看護工多元免評認定方式也會增加外勞需求。不過，她表示，兩種看法都有不同考量，沒有對錯，是選擇的問題，她建議勞動部及衛福部應針對人力需求等條件提供更多數據供立委參考。

審查會最後也決議，另擇期審查。

至於在野黨立委所提有關延長產假、增加有薪流產假的勞基法第50條條文修正草案，朝野立委同意，勞動部於1個月內與業者溝通，3個月內提出具體可行的評估方案，法案則擇期繼續審查。（編輯：翟思嘉）1130529