藍喊在野黨特偵組 鄭銘謙：特偵組屬司法權一環

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）國會職權修正法案三讀通過，藍喊「在野黨特偵組」查弊案，立委吳思瑤今天質詢有無成立必要，法務部長鄭銘謙回應，特偵組是偵查機關，以憲法權力分立原則，屬司法權的一環。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長等列席就「鐵窗裡的少年─如何提升輔導處遇、預防再犯、落實社區轉銜機制、促進社會復歸，並完備社會安全網」進行專題報告，並備質詢；立法委員吳思瑤及吳宗憲質詢時，聚焦「在野黨特偵組」話題，並詢問法務部長鄭銘謙看法。

民進黨立法委員吳思瑤指出，以前的特偵組引發「九月政爭」、通保法監聽等爭議，經由立法院通過修正法院組織法而廢除特偵組，過去法務部也提出五大理由廢除，所以不應有影響國會運作的特偵組存在，不容許有疊床架屋的機關，來私設刑堂，成為另一個東廠。

鄭銘謙回應表示，特偵組是偵查機關，以憲法權力分立的原則來看，屬司法權的一環；現有的檢察官偵查權運作順利，依照目的機制，社會大眾可以理解什麼是偵查權。

國民黨立法委員吳宗憲不滿鄭銘謙回應吳思瑤的說法，在質詢時表示，拿「在野黨特偵組」來談憲法權力分立原則，這是笑死人；不論是叫「在野黨特偵組」或「國會特偵組」，也可以叫做「超級特偵組」，都只是一個名詞而已，與權力分立無關，像中天電視台主持人賴麗櫻也有主持一個叫「特偵組」的節目，難道節目就私設刑堂嗎？

吳宗憲說，如果今天國會的改革法案通過了，就是法律給立法委員行使調查權，至於在野的立法委員想叫什麼名字，也沒有設在法院組織法裡面，並不會違反權力分立原則。

吳宗憲表示，行政權還是要中立，立法院的調查權和司法的調查權若有矛盾，可再由大法官解釋。（編輯：張銘坤）1130530