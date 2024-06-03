海軍7月間桃園竹圍海域布雷操演 將施放訓練雷

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（中央社記者游凱翔台北3日電）射擊通報顯示，海軍7月1日至26日間，將於桃園竹圍漁港附近海域實施布雷操演。據了解，此操演將扣合八里海灘反擊作戰，同時施放訓練雷，以阻絕敵軍登陸；因時間點與漢光實兵重疊，推測與漢光有關。

國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）已在4月19日至26日間舉行，實兵演練則規劃於7月22日至26日實施。

今年漢光擁有多項重點，包括「平戰轉換機制」、「去中心化指管」、「戰力防護作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖能力」、「國土防衛韌性」、「全民防衛動員力量」及「交戰規則與國際法」。

根據漁業署發布的射擊通報顯示，負責北台灣防務的第三作戰區，將於7月1日至26日之間，擇定上午7時至中午12時間，於桃園竹圍漁港附近海域進行海軍布雷操演，同時派遣無人機監視操演成效，由於演訓區間與漢光實兵演習時間重疊，且射擊通報中操演目的為「年度重大演習」，推測可能與漢光有關。

據了解，此次海軍布雷操演，將扣合新北市八里海灘沿線的反擊作戰操演，同時將施放訓練雷。

軍方人士指出，桃園竹圍海灘是少數適合大規模正規登陸作業的灘岸，被軍方列管「紅色海灘」（可以實施大規模正規登陸的灘岸），從海灘至桃園國際機場等重要關鍵基礎設施不到5公里，國軍守備範圍也從新北市台北港、八里海灘一帶延伸至此。

去年3月間，海軍配合聯合作戰計劃演練（戰備月），就曾在台北港出動布雷艇實施阻絕演練，同時接續在桃園竹圍海灘出動中和級登陸艦、AAV7兩棲突擊車實施反登陸操演，操演範圍更從海邊延伸至竹圍市區實施戰傷救護演練；學者認為，應是陸戰隊結合固安作戰防衛任務進行實戰化操演，假想敵人可能採取進攻方式予以驗證，並從中找尋缺點、強化作戰效能。

目前由中科院研製的水雷分別有四型號，分別為「萬象一型水雷」及「萬象二型水雷」，而型號數字愈大愈新；其中萬象一型又分錐形沉底雷、柱形沉底雷；萬象二型又分繫留雷、沉底雷；至於外傳的「萬象三型水雷」是否已成功研製，目前不得而知。

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萬象一型錐形沉底雷的感炸方式為磁感應、布放深度10至50公尺、布放方式為艦布，水雷全重635公斤、裝藥量295公斤；萬象一型柱形沉底雷的感炸、深度、布放方式、裝藥量均與錐形相同，差異在於全重500公斤。

萬象二型繫留雷的感炸方式為「聲、磁、壓感應」、布放深度20公尺至300公尺，布放方式為艦布，水雷全重1110公斤、裝藥量170公斤；萬象二型沉底雷的感炸方式與繫留雷相同，差異在布放深度10至250公尺，布放方式可艦布、空投與潛布，水雷全重615公斤、裝藥量400公斤。（編輯：翟思嘉）1130603