立院5日辦財劃法公聽會 邀地方縣市與會

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院財政委員會5日將舉辦財政收支劃分法修正草案公聽會，安排議程的召委、國民黨立委羅明才今天說，歡迎各縣市與會，發表地方權益問題，以供修法參考，他喊話「有缺錢的就來，沒缺的不用來」。

財劃法已逾25年未修，羅明才5月20日擔任財委會輪值召委時，首度排審財劃法修正草案共14案，當天立委登記發言踴躍；本週羅明才再次輪值召委，今天議程繼續詢答，財劃法修正草案新增3案立委提案，累計達17案，但尚無行政院版。

羅明才今天主持財委會時提醒，本週三將舉辦公聽會，歡迎各縣市與會，發表地方權益問題。

另外，羅明才質詢時，當場詢問今天列席的20餘位來自各地方政府財政局、處人員，關於地方缺錢的情形。其中，台北市與會人員提及盼中央1年能多給台北市新台幣200億元，新竹縣代表估計地方還有約100億元的缺口，新北市代表指出缺口約需500、600億元。最後，經國民黨立委李彥秀計算，共有17位縣市代表表達地方政府財務缺口，總數約2575億元。

關於財劃法修法何時會提出行政院的版本，財政部長莊翠雲今天答詢時表示，目前沒有時間表，首要的任務是必須凝聚地方政府的共識，才能進行下一步。

莊翠雲說，中央與地方是夥伴關係，攜手一起努力。羅明才表示，既然是夥伴關係，中央與地方應「你好，我好，大家一起好」。（編輯：翟思嘉）1130603