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前懲戒法院長李伯道涉職場霸凌 監委申請調查

2024/6/4 16:43
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（中央社記者陳俊華台北4日電）監委林國明、王美玉今天說，懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，雖法官評鑑委員會決議不予移送懲戒，但為保障被害人權益、端正官箴，監察院仍有調查必要，已申請自動調查。

林國明、王美玉透過新聞稿表示，據媒體報導，2名懲戒法院職員在民國112年間，控訴遭李伯道以不當言語、刁難請假等方式霸凌，司法院認定李伯道霸凌成立，移送法官評鑑委員會請求個案評鑑，卻遭決議請求不成立，因而不移送懲戒法院審理。

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監委指出，依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象的行為。究竟李伯道的行為有無成立霸凌、該行為有無違反法官倫理規範規定，而有彈劾移送懲戒的必要，有待調查釐清。

監委表示，雖法官評鑑委員會就此決議不予移送懲戒，但基於憲法賦予監察院對於違法失職的公務人員，有提出彈劾的職責，為保障被害人權益、端正官箴，監察院仍有調查必要，已申請自動調查。（編輯：翟思嘉）1130604

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