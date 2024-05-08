嘉義蒜頭糖廠倉庫再利用耗鉅資仍閒置 監院促檢討

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委林國明今天說，嘉義縣蒜頭糖廠東側倉庫再利用，未能妥為評估確認招商範圍及擬定招商策略，耗費鉅資仍無法完成招商，導致空間閒置，監察院請嘉義縣政府、中小及新創企業署檢討改進。

林國明透過新聞稿表示，調查「推動城鄉特色產業園區發展計畫-嘉義縣蔗埕冰樂園計畫」案，監察院財政及經濟委員會8日審查通過調查報告。

調查發現，嘉義縣政府對於蒜頭糖廠東側倉庫再利用，未能妥為評估確認招商範圍及擬定招商策略，疫情爆發後，未能因應疫情，調整招商方式。東側倉庫修繕工程在民國109年11月驗收合格，且東5倉庫及東6倉庫的室內裝修在110年4月驗收合格。

林國明說，在完成「服務及共創科技」系統、「整合行銷」活動、「場域輔導與營運」及「計畫整合與廣宣」等，蒜頭糖廠東側倉庫仍無法完成招商，導致空間、設施及設備閒置迄今。

林國明表示，嘉義縣政府雖在112年12月以數位發展部經費，短期將東5倉庫作為嘉義縣文化科技創新基地案使用，但仍無法達到計畫預期效益，更難達到成為嘉義縣重大旅遊、觀光及文化等多功能遊憩場域的目標，核有疏失。

林國明指出，嘉義縣政府對於新興投資計畫未確實評估成本效益及可行性，107年6月起向台糖公司租賃蒜頭糖廠東側倉庫7棟、西側倉庫6棟及毗鄰土地1萬4775.2平方公尺，每年房地租金新台幣896萬餘元。之後雖在108年7月變更房地租賃契約，改為承租東側倉庫7棟及土地4197.85平方公尺，每年仍需支付房地租金508萬餘元。

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林國明說，嘉義縣政府雖稱房地租金為前期開發成本，不會轉嫁到後續廠商租賃契約，但截至112年底，共計已繳租金2696萬餘元，招商仍一再流標，確有延宕啟用營運期程，徒增鉅額房地租金不經濟支出之虞，核有未當。

林國明表示，經濟部核定「107年度『開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫』－嘉義縣蔗埕冰樂園計畫-創新場域補助計畫」包含硬體空間設施改善更新及設置、創新服務發展輔導，卻未整體考量招商策略，導致空間營造工程已竣工驗收，受招商作業影響至今未能結案，實有未當。（編輯：翟思嘉）1130508