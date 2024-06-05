立院審打詐專法 劉世芳：4法連動有效壓制詐騙

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（中央社記者王承中台北5日電）內政部長劉世芳今天表示，打詐4法一起連動，建構法制基礎，才能夠有效壓制日漸猖狂的詐騙情事。在處理法條的過程中，一定會跟朝野立委互動，未來黨團協商時，也會以行政院整體立場向各朝野黨團說明。

行政院會5月9日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案送立法院審議。

立法院內政委員會今天審查詐欺犯罪危害防制條例草案等案，邀請內政部長劉世芳列席備詢。

劉世芳會前受訪表示，行政院推出的打詐4法，其中詐欺犯罪危害防制條例草案由內政部主管。她認為，唯有4法一起連動，建構法制基礎，才能夠有效壓制台灣日漸猖狂的詐騙情事。

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至於有民團認為打詐4法過嚴，恐讓詐欺犯服刑後無法回歸社會。劉世芳指出，在處理法條的過程中，一定會跟朝野立委互動，而立委代表的民意會顯現出來，可以在委員會審查時，提出最適切的法律，且未來黨團協商時，也會以行政院整體的立場向各朝野黨團說明。

有關新版社宅租金分級收費遭民團批評是假平等，劉世芳表示，到目前為止，內政部認為按照現在分級制度還是可行，但有些地方政府把分級複雜化，內政部會根據地方政府、社會各界所提出的不同條件，再做有效的檢討跟改進。（編輯：郭無患）1130605