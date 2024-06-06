劉世芳邀任國家公園宣導大使 麥覺明：義不容辭

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部長劉世芳今天與「MIT台灣誌」導演麥覺明會面時，當面邀請麥覺明擔任國家公園推廣大使，盼能讓更多民眾一起親近、維護國家公園。麥覺明說，若有機會幫忙宣導，「當然義不容辭」。

劉世芳說，內政部主管國家公園署，而國家公園的占地是台灣面積的1/4，「走最多的應該是麥老師」，從平地到高山的風土人情、原住民、生態保育都有參與，這麼好的人才希望能擔任國家公園推廣大使。

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劉世芳指出，國家公園在碳匯扮演很大功能，邀請麥覺明擔任國家公園推廣大使，未來有些活動麥覺明可以發揮影響力，也是最貼近台灣土地的名人，希望能借助麥覺明的力量，讓更多人親近國家公園、一起維護它，永續推廣下去。

麥覺明表示，國家公園對台灣非常重要，從高山、火山、海邊到南方四島，包羅萬象，可說是台灣地理、生態環境的縮影；鼓勵大家能多親近山林、重視土地，如果有機會幫忙宣導，「當然義不容辭」，只要他雙腳還能走，會持續記錄台灣這塊土地。（編輯：蘇龍麒）1130606