台美國防產業論壇 聚焦材料資安動力及AI關鍵技術

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（中央社記者游凱翔台北6日電）台美國防產業論壇今天舉行，與會人士透露，此次除各大廠進行簡報，亦探討台灣在深化國防自主時，包括「材料、資安、動力、人工智慧（AI）」等領域，仍需由友盟國家協助關鍵技術，方能突破現有瓶頸。

由27家美國國防承包商組成的代表團3日抵達台灣，廠商除外界熟悉的洛克希德．馬丁、雷神、貝宜、Aero Vironment、諾格，也包括無人艇製造公司MARTAC、監視飛行船儎台生產公司TCOM,L.P.等廠商。

台美國防產業論壇今天上午在台北國際會議中心舉行，由前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）中將、美台商會會長韓儒伯、台灣國防產業發展協會副理事長吳明蔚、漢翔公司總經理馬萬鈞等人揭幕，前國防部副部長、立委陳永康在午宴時間發表專題演講。

今天會議議程有稍作調整，原訂3大議程整併為2大議程，但簡報廠商單位未變；相較去年，今年全程不公開。

與會人士表示，鑑於台灣持續發展並深化國防自主，此次論壇聚焦國防自主及關鍵技術的國際合作，台灣雖具備硬體能力，且中小企業能量豐沛，除整合能量，也有與會單位在會中強調「材料、資安、動力、人工智慧」等領域的關鍵技術，仍需要透過友盟國家進一步協處，才能突破現有瓶頸。

與會人士分享，這場論壇主要目的，是讓台灣廠商能有平台介紹自己，促進合作機會，與會軍火商代表團則對相關國造計畫較感興趣。

不過，亦有與會人士認為，此次論壇僅讓如漢翔、台船等台灣大廠進行簡報與說明，其餘台廠反而較無機會上台，實際的交流時間也不多，盼未來能有更多平台，讓更多台廠能進行實質交流對話。

與會的國防安全研究院學者蘇紫雲受訪表示，基於國際閉門會議的慣例與規則，他必須尊重主辦單位和與會者，因此不宜代表發言。

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但他從個人角度觀察認為，台灣硬體製造業國際知名，且已有部分廠商打進美國國防供應鏈，因此未來若要擴大量能，除製造的「硬功夫」外，公司治理的「軟功夫」更是關鍵。

蘇紫雲說，軟功夫就是保守機密、製程安全、技術管制等管理能力，以符合「瓦聖納協定」、「武器進出口管制」、「工業安全管理」等法規體系，進而讓台廠成為美國與民主國家的安全生產夥伴，將是台美國防產業對接的關鍵。（編輯：林克倫）1130606