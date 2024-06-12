賴清德：詐騙零容忍 盼本會期通過「打詐新四法」

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統暨民進黨主席賴清德今天表示，政府對詐騙的態度一向是零容忍，打擊詐騙保護民眾財產安全，是政府最優先施政重點，他期盼朝野黨團能以福國利民為優先，黨籍立委更要努力讓行政院版的「打詐新四法」在這會期順利通過。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中表示，立法院上週開始審議由行政院所提案的「打詐新四法」，這是橫跨多個部會、四法連動的重大工程。

賴清德說明，政府對詐騙的態度一向是零容忍，打擊詐騙就是在保護民眾的財產安全，是政府最優先的施政重點，也是社會大眾最關注的議題，期盼朝野黨團能以福國利民為優先，黨籍立委更要努力要讓行政院版的「打詐新四法」在這會期順利通過。

另外，賴清德指出，近期台灣水果外銷也傳來捷報，經過農業部、農民、各地農會以及合作社多年的努力，透過冷鏈計畫推動設備升級，提升檢疫處理效能，成功將紅肉火龍果銷往日本。

賴清德提到，台灣的水果去年外銷數量，已經達到3萬4000多公噸、大約是新台幣19億元，其中有超過一半的水果都銷往日本，是最大的台灣水果外銷市場。

賴清德強調，台灣的農產品獲得世界各國的高度肯定，要持續努力，降低對單一市場的依賴，帶領台灣的農業打世界盃，積極擴大新市場，推動農產品的「貿易多元化」。（編輯：張若瑤）1130612