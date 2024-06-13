立委關切進口乳標示 陳駿季盼用長效乳區隔台灣鮮乳

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（中央社記者范正祥台北13日電）立委關切食藥署日前預告草案，保存期限長的進口乳擬定名為「長效鮮乳」等，引發酪農界反彈。農業部長陳駿季今天在立法院答詢時說，會持續跟衛福部溝通，希望用「長效乳」的名稱，因為這是市場區隔非常重要的手段。

食藥署5日預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，內容包含「新增延長保存期限鮮乳品名標示：鮮乳產品如以適當溫度及時間組合進行熱殺菌處理後，於高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限30天以上者，品名應標示為『延長保存期限鮮乳』、『長效鮮乳』、『ESL鮮乳』」。

國民黨立委張嘉郡今天在立法院經濟委員會質詢時表示，紐西蘭液態乳在2025年將可零關稅賣到台灣，恐衝擊本地酪農產業，她今年4月在經濟委員會上就曾強力要求當時的農業部代理部長陳駿季力挺酪農產業，向衛福部表明立場，明確區隔「鮮乳」與「保久乳」，避免誤導消費者。

張嘉郡今天再次要求陳駿季應儘速向衛福部表明立場。陳駿季回應，一定會站在酪農的角度，目前是法案預告期，任何人都能提供意見，但定名是衛福部的權責，農業部明確建議使用「長效乳」，農業部會再次提供意見，持續跟衛福部溝通，希望用「長效乳」的名稱，因為這是市場區隔非常重要的手段。

此外，民進黨立委陳亭妃今天質詢時也呼籲，農業部應表態堅定力挺台灣酪農產業，政府應讓消費者清楚判斷什麼是鮮乳、長效乳、保久乳，「14天以內的才叫鮮乳」，標示要很清楚，「不要再辯了」。陳駿季表示，政府是一體，立場就是與酪農站在一起，跨部會會做最大的溝通。（編輯：楊凱翔）1130613