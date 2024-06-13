印度學者：印台趨緊密 與中國關係可能惡化

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度學者持續關心印台、印中關係。有學者認為，在印台關係漸趨緊密之際，印中關係預料將惡化；也有學者指出，總統賴清德就職演說未提「新南向」，台灣與新南向國家的關係發展，尚待觀察。

台灣亞洲交流基金會（TAEF）博士後研究員胡莎娜（Sana Hashmi）12日在印度「印刷報」（The Print）發表文章指出，雖然印度總理莫迪（Narendra Modi）這次必須與盟友組成聯合政府，但外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）續任原職，意味著外交政策不致有重大改變，包括對中國的政策。

胡莎娜觀察到，莫迪就職後的形勢發展顯示，印中關係在莫迪的第3任期內也難有重大突破，指標之一是中國國家主席習近平並未向莫迪致賀，而是由中國國務院總理李強表示祝賀。

她寫道，相形之下，賴總統親自向莫迪致賀，而莫迪也迅速回應，顯示台灣與印度日漸緊密。

胡莎娜指出，中國在「戰狼外交」政策下，增強對印中邊界的施壓、干涉克什米爾（Kashmir）事務，中國國營媒體及社群平台更選擇性刊登印度鄉村地區照片，用以醜化印度。

她總結，印度願致力解決與中國之間的邊界爭議，但中方欠缺誠意，「如果中國不尊重印度的紅線，那麼中國的紅線也對印度毫無意義」。在莫迪第3任總理任內，印中關係預料將維持在脆弱狀態，甚至可能進一步惡化。

另一方面，印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi），12日在印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）的網站發表文章，分析賴總統的就職演說。

潘孟吉指出，賴總統在就職演說中提及俄烏衝突、以哈戰爭以及中國在區域內的灰色地帶行動，凸顯出他想把台海局勢置入全球安全挑戰的大框架，展現「台灣有事就是全球有事」。

他觀察到，賴總統提及前總統蔡英文的「四個堅持」，並在美國投書講到和平四大支柱方案，這顯示蔡前總統的部分政策會得到延續。

曾赴台灣求學的潘孟吉寫道，中國在台灣及周邊地區的行動，間接促使台灣議題的「國際化」。如今賴總統面對的主要挑戰之一，是如何在國內期望和國際期望之間保持平衡。

文章指出，民進黨在立法院未獲多數席位，有可能讓賴總統在嘗試推進一些願景時遭遇阻力。

潘孟吉說，賴總統的其他挑戰包括如何因應中國軍事行動帶來的「新常態」，讓商界有信心繼續在台灣投資；以及如何提高台灣在國際間的聲量，贏得更多國際關注。

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他也寫道，賴總統在就職演說中沒有提到新南向政策，而是強調「印太」和「全球」。新南向國家將需觀察這項政策有無調整或變化，以及賴總統是否會繼續重視新南向國家。

有關兩岸關係與區域前景，潘孟吉觀察，中國的軍事行動不只針對台灣，還包括其他國家，菲律賓即是其中一個。中國的舉止帶來多重後果，美國即在區域內締結了小規模夥伴關係，以對抗中國。（編輯：馮昭）1130613