台灣資助烏克蘭人融入波蘭當地 19件專案獲選

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（中央社台北15日電）台灣與「波蘭大都會聯盟」合作成立的「波蘭城市援烏-台灣基金」獲選專案結果出爐，駐波蘭代表處代表吳尚年於6月10日受邀在華沙非政府組織「烏克蘭之家」參加獲選結果宣布會議。

吳尚年致詞表示，「波蘭城市援烏-台灣基金」（下稱台灣基金）目的在透過台、波持續努力，擴大協助烏克蘭社群在地融入。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣即與全球民主國家齊力援烏，面對來自中國的威脅，台灣深知支持烏克蘭對全球民主自由意義非凡，並以具體行動響應援烏倡議。

波茲南市長雅斯維亞克（Jacek Jaskowiak）代表「波蘭大都會聯盟」（Union of Polish Metropolises，UPM）致詞指出，樂見台灣不遺餘力支持烏克蘭，唯有讓烏國婦孺及長者在波蘭各地落腳安居，將來才有機會能返回烏克蘭重建家園。

他表示，台灣與波蘭都深刻體認，一旦烏克蘭戰敗將對兩國安全造成進一步影響，因此台波共同援烏合作也兼顧對彼此未來國家安全的保障。

「烏克蘭之家」執行長克里克（Myroslava Keryk）在會議上代表烏克蘭人民向台灣致謝，表示相較部分國家對俄烏戰爭出現疲乏，大幅減少對烏援助，台灣持續支持烏克蘭的具體努力讓人感動。台、烏兩國最大的共同點就是對自由民主的堅持，烏克蘭將帶著來自台灣的支持奮戰到底。

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去年底台灣捐贈100萬美元給UPM成立基金，提供波蘭各地方政府及非政府組織，就當地需求打造因地制宜的援烏專案。數月來迴響熱烈，UPM接獲近90件專案申請，經評選擇定挹注19案，受益組織分別來自波蘭東北、東南、中部及西部城市，相關計畫著重協助烏克蘭人心理、教育、語言、融合，以及跨文化人才培育。

「波蘭大都會聯盟」成立於1990年，會員城市依字母順序包括比亞威斯托克（Bialystok）、比得哥什（Bydgoszcz）、格但斯克（Gdansk）、卡托維茲（Katowice）、克拉科夫（Krakow）、盧布林（Lublin）、烏茲（Lodz）、波茲南（Poznan）、熱舒夫（Rzeszow）、什切青（Szczecin）、華沙及弗羅茲瓦夫（Wroclaw）共12城市。為擴及台灣基金在地影響力，UPM特開放會員城市以外的波蘭各級政府與夥伴投件申請。（編輯：陳亦偉）1130615