林佳龍：吳志中領駐法處奔走 感謝奧運幕後無名英雄

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）巴黎奧運12日落幕，台灣代表隊共奪2金5銅。外交部長林佳龍於社群媒體向台灣選手致謝，並指出，感謝駐法大使吳志中帶領各單位駐外人員等「幕後無名英雄」，為選手的後援補給奔走。

外交部長林佳龍12日晚間在臉書發文，雖然巴黎奧運只有17天，但為提供台灣選手最佳的訓練環境和後勤補給，駐法代表處在大使吳志中的帶領下，從2021年東京奧運結束後，便著手籌備迎接2024年巴黎奧運，主動向駐日代表處請教，盼汲取東京奧運的經驗。

林佳龍說，過去一年包含外交部、教育部、文化部、僑委會等單位在內的駐法處團隊，為台灣代表隊的行政後勤支援奔走，也就文化奧運、運動中心與膳食中心密集討論。

林佳龍特別點出，其中，巴黎勒瓦盧瓦市免費提供台灣代表隊在運動中繼站所需的場地與後勤，讓選手準備、休息與用餐，這也是吳志中與外交人員長期耕耘的成果，展現台法友好的情誼。

林佳龍指出，面對台灣拳擊好手林郁婷在國際上無端遭到惡意攻擊與霸凌，吳志中也協助中華奧會與教育部體育署召開記者會，並與國際媒體溝通，獲得許多正面支持，他也感謝民眾在社群媒體串連，為林郁婷平反。

林佳龍表示，運動競技場上有輸有贏，但賽事過程能團結相挺、創造感動人心的時刻，感謝每位台灣代表隊的奧運英雄，在最高的競技殿堂不斷挑戰與超越自我，並讓世界看見台灣人的善良、韌性與實力。

林佳龍說，隨著奧運落幕，吳志中也將結束6年的任務，回到台灣接任外交部政務次長，期盼吳志中未來發揮國際關係與歐洲事務的專長，為深化台歐關係努力。（編輯：翟思嘉）1130813