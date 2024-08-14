本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

巡護九號55天巡護近萬浬 管碧玲高雄港迎接慰勉

2024/8/14 14:08（8/14 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海委會「巡護九號」14日返抵高雄港停泊，完成113年第2航次公海漁業巡護任務，海委會主委管碧玲（立者）等人前往迎接，並頒發加菜金慰勉。（海洋委員會海巡署艦隊分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月14日
海委會「巡護九號」14日返抵高雄港停泊，完成113年第2航次公海漁業巡護任務，海委會主委管碧玲（立者）等人前往迎接，並頒發加菜金慰勉。（海洋委員會海巡署艦隊分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄14日電）海委會「巡護九號」今天返抵高雄港停泊，完成今年第2航次公海漁業巡護任務，共花費50多天、總航程超過9000浬，主委管碧玲等人到碼頭迎接，並頒發加菜金慰勉。

海洋委員會海巡署艦隊分署發布新聞稿指出，「巡護九號」6月21日自高雄港啟航，展開55天公海漁業巡護任務，與漁業署漁業檢查員登檢及慰問16艘台灣遠洋作業漁船，守護漁權及維護漁民作業安全，完成「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會公約（WCPFC）袋狀公海」巡護任務。

海巡署長張忠龍表示，「巡護九號」啟航首日晚間接獲通報，指1艘在鵝鑾鼻東北方570浬海域處作業台灣籍漁船，船上2名印尼籍船員滋事鬥毆，為避免衝突升溫、衍生喋血事件，船長請求海巡協助。

經「巡護九號」控制雙方並完成筆錄，將2名印尼籍船員及相關卷證交接給銜接苗栗艦，送返高雄處理後續事宜，完成處置船員滋事後，「巡護九號」繼續執行任務。

管碧玲表示，「巡護九號」遭遇船員持械糾紛，雖平和解決，但難保未來案件也如此順利，萬一遇激烈衝突，人員應充足準備相關安全措施，並要求人員加強訓練，以強化突發事件應變能力。（編輯：陳仁華）1130814

海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護九號」自高雄港啟航，展開55天公海漁業巡護任務，與漁業署漁業檢查員登檢及慰問16艘台灣遠洋作業漁船，完成「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會公約（WCPFC）袋狀公海」巡護任務。（海洋委員會海巡署艦隊分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月14日
海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護九號」自高雄港啟航，展開55天公海漁業巡護任務，與漁業署漁業檢查員登檢及慰問16艘台灣遠洋作業漁船，完成「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會公約（WCPFC）袋狀公海」巡護任務。（海洋委員會海巡署艦隊分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月14日
#海委會
#印尼籍
#海洋委員會海巡署艦隊分署
#高雄市
#高雄港
#管碧玲
#張忠龍
管碧玲
阻20人密艙偷渡 管碧玲：海巡敏感度是破案關鍵AIT處長谷立言到訪 管碧玲：海洋議題深化台美關係
張忠龍
管碧玲：樂於看到金門快艇案取得共識 順利圓滿金門快艇案取得共識 縣府：期待兩岸持續善意循環
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：