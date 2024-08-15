鄭麗君：總預算投入破百億 助中小企業升級轉型

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（中央社記者賴于榛台北15日電）明年度中央政府總預算幾乎底定，行政院副院長鄭麗君今天說，行政院長卓榮泰要求執政團隊，投入超過新台幣100億元提出中小微企業多元振興發展計畫，協助中小企業數位化發展、推動低碳化，以及多元化發展。

鄭麗君今天訪視台中中龍鋼鐵及彰化隴鈦公司，行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君訪視中龍鋼鐵時表示，感佩中龍鋼鐵多年來投入130多億元，執行最佳爐溫控制、智能物流、能源節電等200多項減碳行動，達成逾3%的節電成果，並於去年獲得經濟部節能標竿金獎肯定。

鄭麗君說，透過結合人工智慧（AI）及數位工具達成智慧化與低碳化，是推動產業轉型的重要策略，政府會在形塑綠色金融及淨零科技上支持並與企業界共同努力。

她表示，未來企業投資淨零跟節能，將有更多的投資抵減，也期望發展能源技術服務業（ESCO）產業，帶動中小企業的轉型，以及節能家電的汰換，政府跟企業一起推動深度節能政策。

鄭麗君訪視隴鈦銅器時則表示，彰化是台灣水五金產業重鎮，水五金是年產值超過500億元的重要產業，其中超過7成出口到全球各國，是許多知名國際品牌重要供應商，而隴鈦近年來推動數位轉型、研發智慧衛浴、導入創新營運模式，並將整廠整線改為自動化、智慧化，從傳統產業朝向智慧工廠邁進，也積極推動節能技術，可說是智慧化與低碳化雙重轉型的典範。

鄭麗君提到，總統賴清德日前提出國家希望工程國政藍圖，特別提到台灣應以創新思維，推動產業升級轉型，行政院已成立經濟發展委員會，揭示不僅要追求高科技產業發展，也要重視中小企業成長，創造下一代的榮景，也因此卓榮泰特別要求執政團隊提出中小微企業多元振興發展計畫。

鄭麗君說，政府明年將投入超過100億元總預算，協助中小企業進一步數位化發展、推動低碳化，以及多元化發展，協助中小企業升級轉型。（編輯：林興盟）1130815