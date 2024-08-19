被質疑「空降」高雄 柯志恩：會照自己節奏勤訪各地

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）2026年高雄市長選舉，國民黨擬派立委柯志恩參選。身兼民進黨高市黨部主委的高市議員黃文益指柯志恩是「空降」角色；柯志恩今天表示，會照自己節奏勤訪各地，「不容許黃議員在旁邊說嘴」。

黃文益近日受訪表示，柯志恩缺乏在高雄服務經驗，雖然曾選過高雄市長，也選得不錯，但對市民而言，仍是「空降」角色，與地方互動不多，對高雄貢獻度低。

對此，柯志恩今天受訪表示，與地方互動如何，是由選民跟地方決定，不是由黃文益定義，自己會照著自己節奏，不斷勤訪各地、傾聽大家聲音，「我想這是我的節奏，不容許黃議員在旁邊說嘴」。

柯志恩並表示，自己上次選完高雄市長後，就常住高雄。民進黨每個對手實力都很堅強，特別在地方扎根、人脈、錢脈，各方面都有足夠資源；但國民黨仍會按照自己步驟，與地方議員、里長等人齊心協力，希望籌畫出選戰策略。

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被問到國民黨有何選舉策略，柯志恩說，距離2026年還有一大段時間，對任何人來說都言之過早；身為立委，就是做好立委工作，不管是立法、修法或為地方努力爭取建設等，「現在談2026，彷彿全年都是在選舉，不是選民所樂見的」。

對於柯志恩回應，黃文益今天接受中央社記者訪問表示，不須負面看待「空降」一詞，高雄人包容性強，如立法院長韓國瑜非高雄人，也當過高雄市長；希望柯志恩格局不要太小，更不要「氣急敗壞」，對他人看法，肚量要大一點。（編輯：陳仁華）1130819