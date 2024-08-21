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魏健宏現身中華郵政 對外傳接交長人選笑而不回

2024/8/21 11:32（8/21 12:11 更新）
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成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授魏健宏（右）為外傳交通部長人選之一，他21日上午現身中華郵政董事長交接典禮，面對媒體詢問，僅微笑但不回應。中央社記者汪淑芬攝 113年8月21日
成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授魏健宏（右）為外傳交通部長人選之一，他21日上午現身中華郵政董事長交接典禮，面對媒體詢問，僅微笑但不回應。中央社記者汪淑芬攝 113年8月21日
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）成大交通管理科學系暨電信管理研究所教授魏健宏為外傳交通部長人選之一，他今天現身中華郵政董事長交接典禮，對媒體詢問相關問題只微笑但不回應。

魏健宏於2018年5月11日接任中華郵政董事長，後來中華郵政物流中心招標引發爭議，交通部認定文件設計及過程有疏漏，魏健宏於隔年5月下台。

交通部長李孟諺因外遇曝光，行政院日前准辭後，外界議論多名可能接任人選，其中包括魏健宏。

中華郵政公司今天舉行董事長交接典禮，魏健宏以前董事長身分應邀觀禮，媒體圍著他詢問是否有接到徵詢接掌交通部長，他一律不回應，只笑著說今天是中華郵政的大日子。

前交通部長王國材為新任中華郵政董事長，他致詞時也開玩笑說，媒體今天很關心魏健宏，拍攝魏健宏比拍攝他還多。

今天交接典禮由交通部政務次長伍勝園監交，卸任董事長吳宏謀將印信交給王國材。除魏健宏外，出席的歷任前中華郵政董事長還有張家祝、翁文祺。（編輯：張雅淨）1130821

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