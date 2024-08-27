柯文哲買辦公室 卓榮泰：沒人用補助款購置不動產

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（中央社記者賴于榛台北27日電）民眾黨主席柯文哲動用選舉補助款、新台幣4300萬元現金購置個人辦公室，引發討論。行政院長卓榮泰今天說，選舉補助款也是民眾血汗錢，用於選舉與公共服務費用、設置服務處等都合理，但沒有人用於購置不動產。

民視「新聞觀測站」今天專訪卓榮泰，詢問如何看待近日柯文哲陷入的選舉補助款及政治獻金風波，未來是否需要強制選舉補助款用於公共利益等用途。卓榮泰表示，這些制度已歷經許多次選舉考驗，制度沒有問題。

卓榮泰指出，選舉補助款與候選人自行募款來的錢，都同等重要，一個是民眾捐獻，另一個是政府用民眾血汗錢協助候選人選舉，如果將補助款用於當作生活補助，絕對不當。

他表示，過去有人將選舉補助款用於選舉費用，或是當作未來公共服務費用、設置服務處等都合理，但沒有人用於購置不動產。

不過，卓榮泰強調，不需要為一個人的疏忽就更改制度，社會自有一套標準，問題不在制度。

另外，監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報出現金流不明情形。

卓榮泰說，民眾捐贈政治獻金，本身就有額度規範、虧損公司不能捐等限制，整體制度已行之多年，大家都很熟悉，也未發生太大問題，偶有申報瑕疵可透過行政處分處理；如果少部分人有問題，應該從個人處理下手，制度調整並不急迫。（編輯：林克倫）1130827