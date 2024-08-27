鼎泰豐關閉華北門市 卓榮泰：代表中國經濟起了變化

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（中央社記者賴于榛台北27日電）北京鼎泰豐昨天宣布關閉中國華北14家門市，行政院長卓榮泰今天說，這代表中國經濟起了變化，中國疫情後發展狀況不佳，對內必須挽救經濟，但對外又持續展現武力，這兩者在國家發展路徑上互相違背，盼中國能認清事實。

卓榮泰今天接受民視「新聞觀測站」專訪，被問及如何看待鼎泰豐關閉華北門市，他表示，鼎泰豐品質好、服務好，但剛開始去中國的經濟情況跟現在不同，代表中國經濟起了變化。

卓榮泰指出，中國在疫情後的發展並不好，對內必須挽救經濟，但對外又持續展現武力，而這兩者在國家發展路徑上互相違背，中國當局如果沒有看清楚，繼續用這種方式，短時間內經濟很難好轉。

他表示，美中貿易戰跟科技競爭持續進行，經貿競爭如果變成惡質競爭對世界不好，而中國武力擴張的行動，若沒有遭受全球共同譴責，恐將威脅印太地區、亞洲甚至全球。

卓榮泰說，希望中國當局能跟台灣一樣，政策以福國利民為主，將武力擴張擺在一邊，台灣沒有要與中國武力競爭，只盼台海互不隸屬、互不侵犯、和平穩定、繁榮發展。（編輯：林克倫）1130827