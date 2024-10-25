澎防部鎮疆操演首次夜間射擊 火光四射場面震撼

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（中央社記者吳書緯澎湖25日電）為驗證實戰化訓練成效，國軍第一作戰區昨天執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。

國防部昨天邀請國內外媒體赴澎湖採訪國軍第一作戰區「鎮疆操演」，晚間於五德營區進行實彈射擊。根據軍方所提供的場景想定，中共海警船及民兵漁船於昨天上午5時於澎南水道週邊海域實施灰色地帶襲擾，企圖擾亂漁民與限制船舶進出。

根據場景想定，國防部於上午8時要求提升為一級加強戒備，作戰區即命令機步戰鬥隊提升為機步特遣隊，並於五德地區集結實施油彈整補及戰備整備，以肆應中共海空滲透突襲。

中央社記者昨天晚間赴五德營區採訪夜間實彈射擊訓練，軍方官員指出假想情況為敵軍利用夜間視線不良的狀況，對國軍進行突擊登陸；國軍進行3個階段的狀況演練，依序分別為防空接戰、灘岸火殲、灘岸戰鬥，澎防部共配置18個陣地進行實彈射擊，共計發射3萬2千餘發各式彈藥。

有別於過往鎮疆操演多在凌晨時段舉行，陸軍澎湖防衛指揮部24日擇定於晚間10時至12時進行實彈射擊，以M60A3戰車等武器實施夜間射擊，驗證訓練成效。中央社記者張新偉澎湖攝 113年10月24日

當進行狀況演練一「防空接戰」，國軍想定共軍利用無人機於夜間向五德地區實施夜間空中滲透突襲，120迫砲對澎南海域發射照明彈，進行戰場照明以及透過照明彈模擬敵軍無人機與軍機，澎防部防空連模擬發射刺針飛彈接戰，地面部隊則以機槍在陣地以實彈射擊編成防空火網，實施防空射擊對敵接戰。

狀況演練二「灘岸火殲」，國軍想定共軍民兵漁船搭載武裝人員，向五德地區實施夜間海上突擊，3個戰車排共12輛戰車逐次開往岸際，戰車砲對海面假想敵進行射擊，射擊時熊熊火光從砲口射出，砲聲隆隆氣勢震撼，遠方可看到砲彈落海後的水花，作戰區火協也指揮120迫砲及81迫砲對共軍武裝漁船實施射擊，澎防部機械化步兵營12輛CM21甲車此時也開向岸際以機槍進行射擊。

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狀況演練三「灘岸戰鬥」，國軍想定共軍武裝人員於五德地區突擊上陸，澎防部機步特遣隊即刻遂行灘岸戰鬥，自五德舊機場向百里方向發起攻擊，此時守備部隊運用各式機槍、40榴彈槍等曲直射武器攻擊灘岸之敵，操演至此也順利落幕。

軍方指出，鎮疆操演為防區每月駐地常態化訓練一環，依作戰區聯合作戰計畫的灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫的效能。（編輯：楊昭彥）1131025

為驗證實戰化訓練成效，國軍第一作戰區24日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。中央社記者張新偉攝 113年10月25日

國軍第一作戰區昨天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，這是鎮疆操演首次於夜間實彈射擊。陸軍澎湖防衛指揮部機步營營長陳俊諺中校（中）、澎防部機步營機步一連連長王一宸上尉（右）與澎防部戰車營戰車二連車長張嘉芳上士（左）會後接受媒體聯訪表示，操演目的在使官兵熟稔夜間戰場，以及強化夜間作戰能力。中央社記者張新偉澎湖攝 113年10月25日