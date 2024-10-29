新任印尼駐台代表：台灣是重要夥伴 將力促經濟文化合作【專訪】

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（中央社記者林秉學台北29日電）印尼新總統普拉伯沃上週就任，印尼駐台代表艾吏福接受中央社專訪表示，台灣是印尼「非常重要」的夥伴，預期在新政府執政下，雙方經濟、貿易、旅遊將進一步成長；代表處將大力推動各領域合作，促進雙邊交流。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日上任，艾吏福（Arif Sulistiyo）隨即於24日接任印尼駐台代表，並於同日接受中央社專訪。他表示，印尼政府將台灣視為全球貿易重要樞紐；台灣擁有發達的製造業及高科技產業，印尼則是具有極大潛力的市場，擁有大量優秀人力及豐富天然資源。

他指出，這類互補的「策略性」夥伴關係，將為雙方經濟發展帶來助益。

艾吏福進一步表示，目前約有30萬印尼公民在台就學、就業，期盼台印關係能在各方面取得進展，「駐台北印尼經濟貿易代表處正積極在經濟、社會、文化等領域推動雙邊合作，我們也將持續支持各項既有合作」。

艾吏福也提到，印尼移工社群在台灣蓬勃發展，經常舉辦舞蹈、傳統武術、時裝秀等多元藝文活動。

他表示，希望透過這些活動，促進雙邊文化交流和觀光發展，深化雙邊關係。他並感謝台灣政府協助印尼移工及移民在台舉辦文化表演。

此外，針對家庭看護工、外籍幫傭和遠洋外籍漁工的低薪問題，艾吏福表示，代表處將與駐印尼台北代表處討論，雙方需要在既有的勞工會議中討論提高工資的訴求及相關細節。由於這些移工從事的是高風險行業，艾吏福說，希望薪資至少能提升到與基本工資相同的水準。

根據台灣政府現行規定，家事類移工月薪不得低於新台幣2萬元，遠洋外籍漁工不得低於550美元（約新台幣1萬7643元），遠低於基本工資。勞動部日前公告，明年1月1日起，每月最低工資將由新台幣2萬7470元調升至2萬8590元。

艾吏福接任駐台代表之前，曾於2020年至2022年擔任代表處貿易組組長，為響應印尼政府「出國當移工，回國當老闆」的口號，他當時積極鼓勵印尼移工返國後創業，出口印尼商品到台灣。如今再度談及此政策，艾吏福認為，「好的政策應該延續下去」。

他表示，駐台北印尼經濟貿易代表處將持續協助在台印尼移工培養專業知識和技能，讓他們返國後具備創業能力，憑藉對台灣市場的了解，未來可以出口符合台灣消費者需求的商品。

艾吏福說：「我們要讓印尼移工朋友知道，他們可以幫國家增加外匯存底，為印尼的經濟發展做出貢獻。」（編輯：侯姿瑩、陳家瑜）1131029

駐台北印尼經濟貿易代表處24日舉行新任代表艾吏福（Arif Sulistiyo）（中）上任儀式，圖為艾吏福接受眾人祝賀。中央社記者王飛華攝 113年10月29日

駐台北印尼經濟貿易代表處24日舉行新任代表艾吏福（Arif Sulistiyo）（右）上任儀式，艾吏福在儀式上致詞。中央社記者王飛華攝 113年10月29日