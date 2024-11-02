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花蓮卓溪土石流蕭美琴勘災 公所募人力、飲用水

2024/11/2 18:26（11/2 18:31 更新）
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颱風康芮日前挾強風豪雨侵襲台灣，花蓮縣卓溪鄉山區發生土石流且沖進民宅，民眾房舍慘遭土石泥流淹沒，災後欲重整家園卻又碰上停水、停電，困難度倍增。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮日前挾強風豪雨侵襲台灣，花蓮縣卓溪鄉山區發生土石流且沖進民宅，民眾房舍慘遭土石泥流淹沒，災後欲重整家園卻又碰上停水、停電，困難度倍增。中央社記者張祈攝 113年11月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）颱風康芮侵襲，花蓮卓溪山區土石流沖進民宅，逾80人撤離，副總統蕭美琴今天前往視察災情，公所指出，災後重建碰上停水、停電增加困難，盼外界捐贈飲用水，也招募人力清理家園。

蕭副總統下午到花蓮卓溪鄉卓溪村8、9鄰視察土石流災情，因颱風期間單日降雨超過600毫米，超出排水溝負荷，造成土砂淤塞坑溝、道路及入侵民宅，10多戶民宅受損。

蕭副總統指出，短期內務必盡快修復，中長期可考慮比照屏東縣原鄉預置發電設備；肯定鄉公所落實預防性撤離工作，讓土石流災情不至於有傷亡，未來若有需要志工、家具可協助媒合。

對於這次土石流災情，蕭副總統也指示原民會等單位，協助花蓮縣府針對防災弱點重新設計規劃。

家住卓溪村的陳姓受災居民看到蕭副總統來到，激動落淚大喊「我家變這樣子了，請妳幫助我們」。

陳姓受災居民在部落經營美髮店，她說，颱風當天凌晨4時看到家裡出現黃水，覺得不太對勁，趕緊跟家人逃往收容所，再次回家，已被堆滿比人高的土石。

陳姓居民說，工作室全遭土石淹沒，生財器具都埋在土裡，很難過也無能為力。蕭副總統安慰她，人平安就有機會再站起來，很多人都會幫助他們。

卓溪鄉長田桂花接受媒體聯訪指出，卓溪下部落、南安部落及中平部落共有46戶民宅遭土石流沖毀，安置人數約80人，目前公所人員、國軍及志工全力協助清理家園，因受災戶多為年邁長者或低收入戶，急需外界人力協助。

田桂花說，目前全鄉缺水缺電，因人力、機具都在搶修土石流災區，預計還要3至4天才能分工前往檢視簡易自來水源受損狀況，缺水狀況至少還會維持1週。

田桂花也提到，卓溪鄉生產苦茶油，颱風前農友搶收油茶籽，卻面臨停電沒辦法烘乾、榨油，油茶籽有發霉損壞風險，憂心會影響居民收入。（編輯：謝雅竹）1131102

颱風康芮侵襲多處致災，花蓮縣卓溪鄉山區土石流沖毀民宅、道路，陳姓居民（前右）2日激動向前往勘災的副總統蕭美琴懇求協助。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮侵襲多處致災，花蓮縣卓溪鄉山區土石流沖毀民宅、道路，陳姓居民（前右）2日激動向前往勘災的副總統蕭美琴懇求協助。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮過境期間，花蓮縣卓溪鄉山區發生土石流，多處民宅、道路受損慘重，公所人員、國軍及志工災後進駐協助，先初步清除道路土石，但2日仍可見路面泥濘不堪。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮過境期間，花蓮縣卓溪鄉山區發生土石流，多處民宅、道路受損慘重，公所人員、國軍及志工災後進駐協助，先初步清除道路土石，但2日仍可見路面泥濘不堪。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮襲台，花東地區受災慘重。副總統蕭美琴（前右2）2日親自前往花蓮縣卓溪鄉等地勘災，並指示相關單位盡快協助民眾重建家園。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮襲台，花東地區受災慘重。副總統蕭美琴（前右2）2日親自前往花蓮縣卓溪鄉等地勘災，並指示相關單位盡快協助民眾重建家園。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮侵襲台灣多處致災，花蓮縣卓溪鄉山區土石流沖進民宅，共46戶、超過80人撤離。圖為卓溪山區民居遭大量土石埋沒慘況。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮侵襲台灣多處致災，花蓮縣卓溪鄉山區土石流沖進民宅，共46戶、超過80人撤離。圖為卓溪山區民居遭大量土石埋沒慘況。中央社記者張祈攝 113年11月2日
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