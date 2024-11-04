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應對貿易戰 管中閔：中國強化區域合作力圖經濟復甦

2024/11/4 15:54
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）美國總統大選5日投票，台灣大學前校長管中閔今天表示，美國新任總統對中國仍會採強硬立場，美中貿易戰恐加劇，中國將尋求強化國際及區域合作，力圖經濟復甦，台灣需思考出口與產業多元化的次戰略作為因應。

政大國關中心、台灣安全研究中心以及亞太政策研究協會今天上午合辦「當前區域安全形勢戰略評估論壇」，台大前校長管中閔以「2024年美國總統大選對兩岸經濟影響」（The Impact of the 2024 US Presidential Election on the Cross-Strait Economy）為題發表專題演講。

管中閔指出，美國前總統川普（Donald Trump）2018年對中國開啟貿易戰，美國總統拜登（Joe Biden）今年提高對中國的關稅，貿易戰不僅造成中國經濟成長減緩，也導致美國的貿易逆差擴大，引發物價及通膨升高，且未讓製造業工作流回美國。

管中閔分析，美國新任總統對中國仍會採強硬立場，台灣的貿易商品集中在電子產品，並與中國供應鏈緊密連結，美中貿易戰若加劇，恐導致台灣對中國的出口減少，造成經濟成長減緩；他建議，台灣需更全面的戰略以及出口、產業多元化的次戰略，「切勿認為台灣或台積電無可取代」。

管中閔提醒，世界仍需要中國的生產力，中國經濟不會崩潰，而中國政府的優先工作是復甦經濟，包括刺激內需市場、活化私人企業、祭出投資誘因，並尋求強化國際及區域合作，譬如金磚國家（BRICS）集團、中國－東協自由貿易區（ACFTA）。

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歐盟前駐菲律賓大使、台灣安全研究中心訪問學者傑森（Franz Jessen）指出，加徵關稅的確是種貿易防禦機制，但輿論更有效，歐洲媒體稱加稅是要應對中國過剩產能，這是衝著中國電動車；美國消費者不喜歡「中國製造」標籤，有丹麥家具廠因而將組裝廠移往越南，換上「越南製造」標籤。

傑森強調，台灣半導體產業到海外設廠，到底是強化或弱化台灣產業和經濟，目前不得而知，台灣政府除積極與民主國家合作結盟，也應關注像越南等國家，在美中貿易衝突下扮演何種角色。（編輯：林克倫）1131104

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