盼外國留學生成交流橋梁 林佳龍宣示獎學金名額加倍

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（中央社記者吳書緯台北8日電）外交部長林佳龍今天表示，今年外交部台灣獎學金得主共有259人，明年得主將增加到400名、後年500名，為更多友邦、中東歐與新南向政策國家的年輕人提供機會，並盼來台學生成為各自國家與台灣年輕人之間的橋梁。

外交部和教育部今天下午在張榮發基金會，舉行「2024學年台灣獎學金及華語文獎學金新生歡迎會」暨「第四屆全球留台傑出校友獎頒獎典禮」，林佳龍、教育部政務次長張廖萬堅、聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）等多國駐台使節、機構代表出席與會。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，針對台灣明年1月派出的美國總統就職慶賀團長人選，林佳龍在會前僅表示，「如果有安排會再和大家報告」，未多作其他回應。

林佳龍在活動上以英文致詞表示，今年是台灣獎學金設立20週年，突顯台灣與友邦和志同道合國家的長期友誼，台灣獎學金過去已累積3000餘名的得獎者，讓各國的優秀青年來台接受台灣頂尖教育，且在深造期間深入了解台灣充滿活力的社會、民主與多元文化，得獎者也成為各領域的領導者與貢獻者，並深化台灣與各國的友好關係。

林佳龍指出，他就任外交部長以後推動總合外交（integrated diplomacy）與榮邦計畫，創造各國與台灣互利共贏、共同繁榮的新篇章，外交部未來2年將加倍獎學金得主的數量，今年共259人獲得外交部台灣獎學金，明年將增加至400名、後年為500名，為友邦、中東歐、新南向政策國家的年輕人提供機會。

林佳龍說，他日前出訪中美洲與加勒比海地區，看見許多在台灣受訓的人才回國後成為領袖，這也是獎學金計畫的成果，勉勵留學台灣的青年學子成為各國與台灣年輕人之間的橋梁。

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張廖萬堅致詞表示，第4屆全球留台傑出校友獎共選出11位得獎者，得獎者今天將分享留學台灣的心得與心路歷程，盼大家能從中獲得啟發，教育部也會持續和學校提供在台求學所需的資源與協助，並期待獎學金得主畢業後能優先選擇留在台灣就業。

根據外交部資料，第4屆全球留台傑出校友獎得主包含貝里斯青年、體育暨交通部次長米吉瑞（Gilroy Hughdonald Middleton），聖克里斯多福及尼維斯農漁業、海洋資源暨合作部次長米格爾（Miguel Flemming），聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）以及電視主持人吳承鳳（藝名吳鳳，Rifat Wu）等11人。（編輯：楊凱翔）1131108