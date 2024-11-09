賴總統提健保財務4革新 盼達成改善醫療條件4面向

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統賴清德今天出席醫師節慶祝大會時表示，明年健保預算政府用成長高推估有5.5%，將增加新台幣531億元，期盼達到改善醫療條件、培育醫療人才、推動智慧醫療與健保永續等4面向，逐步達成健康台灣目標，讓民眾受益。

賴總統下午在衛福部長邱泰源陪同下出席第77屆醫師節慶祝大會，他致詞時先祝福5萬多名醫師醫師節快樂，並深深一鞠躬感謝醫界在2024年總統大選時對賴蕭配的支持，讓他有機會以總統身分，參加醫師公會全聯會的重要活動。

總統表示，醫師公會是政府與醫界的橋梁，也是政府與民間的橋梁，不管是因應政府的各項醫療政策，或是協助政府「健康台灣」目標，都扮演非常重要角色。

總統指出，「健康台灣」國家願景是希望從年齡、甚至地域，針對不同的好發疾病，擬定相關計畫，協助專科領域的醫師來面對挑戰。而醫界希望政府大力支持，讓醫界有更寬廣的空間可以服務民眾，這是「理所當然」，政府義不容辭要跟醫界站在一起。

總統特別以癌症新藥基金為例說明，癌症是台灣10大死因之首，此情況一直無法改變，政府提出「癌症登月」等防治計畫，早期發現、早期治療、降低死亡率，現在1年篩檢數約500萬人次，未來還要再增加篩檢次數。

對於預算經費革新，總統提到，明年度健保預算相對於今年，政府用成長高推估有5.5%，會增加新台幣531億元，這是過去幾年少有的。其次，原本應編列公務預算支應、卻用健保費吸收，現也挪出來，明年約挪出181億元；還有健康台灣深耕計畫，可提供醫療院所申請，以及癌症新藥基金未來會有100億元的規模。

總統指出，政府希望達到4面向，一是改善醫療工作條件，當政府挹注經費，醫療院所負責人也能配合幫醫師、護士、藥師等人員都適度加薪。二是持續培養醫療人才，政府有責任解決改善一些科別難招到人的問題。

總統解釋，三是希望推動智慧化醫療，未來包括醫學中心、區域或地區醫院甚至診所，都應該全面智慧化，衛福部責無旁貸要帶動智慧化革新與進步。最後是健保一定要永續。

總統強調，這4面向除了守護民眾健康，也希望得到醫界的支持與響應，讓健康台灣目標可以逐步達成，讓民眾成為最大受益者。

此外，今天的醫師節慶祝大會同場舉辦台灣醫療報導獎頒獎典禮，中央通訊社獲平面類2獎，其中「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲優勝，「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲佳作。（編輯：林克倫、張若瑤）1131109

總統賴清德（左2）9日下午在台北圓山大飯店出席第77屆醫師節慶祝大會，頒獎表揚行醫75年資深醫師劉登連（左）、行醫70年的醫師苗華文（右2），並與醫師公會全聯會理事長周慶明（右）一同合影留念。中央社記者徐肇昌攝 113年11月9日