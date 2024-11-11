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金門快艇案遭監察院糾正 海巡署：尊重並檢討

2024/11/11 14:26
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）中國快艇2月翻覆事件釀2死、2生還，監察院認有重大違失糾正海巡署。對此，海巡署今天表示尊重，金門地檢署已作出不起訴處分，將持續檢討相關執法程序和強化蒐證作為。

海巡署2月14日在金門海域取締三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港口登記）越界過程，發生漁船翻覆事故，因疑未全程蒐證錄影而引發責任釐清爭議。監察院內政及族群委員會已審議通過相關調查報告及糾正案，認為海巡署在取締過程中明確違反「海岸巡防機關海域執法作業規範」等許多規範，核有重大違失。

海洋委員會海巡署下午透過新聞稿表示，海巡署CP艇2月14日於金門水域取締中國大陸籍三無快艇過程中發生碰撞事件，已全力配合檢方偵查，主動提供相關事證，金門地檢署已於8月15日作出不起訴處分，確認海巡執法人員無故意或過失責任。

關於監察院針對本事件就「未落實蒐證及通報、未及時籌補密錄器」等事項予以糾正，海巡署表示尊重，並秉持負責任的態度，全面檢討相關執法作業程序，購置每名執勤人員1具微型攝影機，8月22日起已全面啟用。

另外，也全面加裝艦船艇舷外固定式監控錄影設備，將於12月底前全數安裝完畢，強化各項蒐證作為。

海巡署說，將持續依法取締越界中國大陸船，維護國人權益的決心不變，籲請各界持續支持海巡堅定執法，確保國家主權及海洋權益。（編輯：李錫璋）1131111

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