北市城博會成效差遭糾正 市府：採購案依規辦理

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）監察院認為台北市政府2022年的台北城市博覽會成效不彰，要求檢討相關責任。北市研考會表示，採購案皆按規定辦理，收到報告書後會重新審視、檢討。

監委蘇麗瓊、王幼玲今天表示，台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」支出約新台幣9675萬元，實體參訪僅10萬人次，規劃不周、成效不彰，相關作業失當，監院糾正北市府，要求檢討機關人員責任。

北市研考會以新聞稿回應，採購案招標、決標及評選作業皆依據政府採購法相關規定辦理，以線上線下虛實整合方式展出，是期待更多參與者除參觀實體展外，也能打破時空限制，透過線上參觀分享給更多人了解北市市政建設及未來發展願景。

研考會說，目前尚未收到調查報告書，將依監察委員調查意見重行審視此案，若有程序上疏失或採購策略不周全，將精進改進，後續並依規定回復監察院。

「2022台北城市博覽會」為前市長柯文哲在卸任前於花博公園爭豔館舉辦的活動，當時被批評是柯文哲濫用第二預備金、總花費拆帳以規避監督的「畢業展」。（編輯：李錫璋）1131113