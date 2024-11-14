木可3883萬遭扣押 民眾黨：柯文哲從未侵占政治獻金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案，扣押木可相關帳戶3883萬元。民眾黨今天說，柯文哲從未透過任何形式侵占政治獻金，北檢說法嚴重誤導視聽，強烈譴責檢方用司法手段凌遲柯文哲及民眾黨。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，有關北檢扣押木可相關銀行帳戶，民眾黨無法代替木可公司回應相關訊息。但北檢以「被告柯文哲涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件」為由聲請扣押帳戶，民眾黨表達嚴正抗議。

民眾黨說，強烈譴責檢方用司法手段凌遲民眾黨主席柯文哲，並再次重申，柯文哲從未透過任何形式侵占政治獻金，對於政治獻金遭漏報、誤報，柯文哲獲知後下令清查，並在8月29日向外界逐一交代，北檢說法嚴重誤導視聽。

民眾黨表示，檢方用A案辦B案，押人取供至今，試圖將合法的政治獻金扣連成是「賄款」，再將柯文哲扣上侵占政治獻金的罪名，已是利用司法公器對在野黨進行政治追殺。呼籲北檢有證據就趕快起訴，不要再配合賴政府濫用司法手段，凌遲柯文哲及民眾黨。（編輯：蘇龍麒）1131114