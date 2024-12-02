京華城案及政治獻金案 北檢再度傳喚蔡壁如作證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案進入尾聲，為釐清細節，檢察官今天再度以證人身分傳喚前台北市長室主任、台中市政府顧問蔡壁如。蔡壁如面對記者採訪時均未回應。

北檢偵辦京華城案，8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

檢察官已聲請具保停押朱亞虎、吳順民獲准，另聲請延押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、李文宗獲准，柯文哲未提起抗告而確定，其餘4人提抗告後均遭台灣高等法院駁回確定。

另外，檢察官偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。

民進黨台北市議員洪健益日前於政論節目指蔡壁如是「京華城的隱藏版人物」，並提及蔡壁如曾接獲朱亞虎的手寫信，也曾下手諭提到京華城陳情人要見林洲民（時任台北市都發局長）；蔡壁如當時則回應，她依法辦理，若有明確證據請交給檢方。

北檢於11月6日首度以證人身分傳喚蔡壁如等人說明，歷時5小時偵訊後請回。檢察官為調查相關細節，今天上午再度傳喚蔡壁如說明，目前正在偵訊中。

媒體報導，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉指柯文哲參選總統時募款的QR code，連結進入木可帳戶。蔡壁如回應表示，朱蕙蓉是否被檢察官詐騙，誠心勸朱蕙蓉不要再說了。媒體上午再度詢問蔡壁如的看法，蔡壁如表示，「我沒有要再回應這件事情」。（編輯：李淑華）1131202