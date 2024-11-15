連4年未開黨員大會 尊嚴黨台灣股票黨遭廢止備案

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（中央社記者郭建伸台北15日電）內政部今天指出，尊嚴黨及台灣股票黨因連續4年未召開黨員大會，依照政黨法已於今年11月11日廢止備案，將於11月18日發布公告。內政部強調，政黨應維護民主憲政秩序，並遵守政黨法及相關法律。

內政部今天透過新聞稿指出，依據政黨法第27條規定，政黨有連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、備案後1年內未完成法人登記者，廢止其備案。

內政部表示，尊嚴黨、台灣股票黨因連續4年未召開黨員大會，已於今年11月11日廢止備案，將於11月18日發布公告。

內政部說明，截至目前為止，已有14個政黨經內政部依法廢止備案，其中有12個政黨因未依法推薦候選人參加公職人員選舉被廢止備案，有2個政黨因連續4年未召開黨員大會被廢止備案。

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內政部重申，依政黨法規定，政黨由中華民國國民組成，以共同政治理念，維護自由民主憲政秩序，協助形成國民政治意志，推薦候選人參加公職人員選舉為目的。

此外，內政部也呼籲，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定而遭受處罰及解散，共同維護自由民主，健全政黨政治發展。（編輯：張均懋）1131115