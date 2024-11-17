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盼激起台灣認同 黃文局出書籲借鏡以色列

2024/11/17 18:37
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（中央社記者游凱翔台北17日電）為激勵台灣民眾認同自己的國家，全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局撰寫「世局」一書並在今天發表。他表示，「中國放下武器就有和平，台灣放下武器，就沒有台灣」，盼台灣團結並發揮影響力。

由旅美企業家、全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局與作家藍弋丰撰寫的「世局：借鏡猶太史，走出台灣自己的路」新書發表會下午舉行，前外交部長陳唐山、前科技部長陳良基、前經濟部長王美花、民進黨立委陳冠廷，民進黨新北市議員戴瑋姍、陳乃瑜及卓冠廷等人出席。

黃文局致詞時提及寫作動機，他表示，近期許多國家在美國總統選舉前都相當頭痛，因為誰當選將影響自己的利益，但僅有以色列老神在在，原因是以色列在美國擁有選票、資金與媒體，不管誰當選總統，都必須支持以色列，簡單說就是「有實力」。

黃文局指出，在政治上，實力就是一切，就如同以色列已經過世的前總理梅爾夫人（Golda Meir）曾經提及，「若巴勒斯坦放下武器就有和平，但以色列放下武器，就沒有以色列」；同理，「中國放下武器就有和平，台灣放下武器，就沒有台灣」。

他表示，猶太人曾是世界上最悲壯的民族之一，最終是靠著教育轉身、參與政治而提升地位及影響力，例如，猶太人在1939年遭時任納粹德國元首的希特勒屠殺，當時在美猶太人才因此覺醒、團結，並出錢出力直至1948年獨立建國。因此，「台灣人需要付出這麼大的代價，才願意覺醒嗎？」

反觀台灣，黃文局強調，有人說台灣民眾見風轉舵，但世界上哪個民族不貪財、不怕死、不愛面子，台灣四面環海都是暗流暗礁，若不見風轉舵早就完蛋了；有人提到，希望台灣是東方瑞士，但他更期待，台灣應該是東方以色列，因為「沒有安全就沒有和平，就沒有快樂」。

藍弋丰指出，猶太人在歷史上犯過很多錯誤，也因此猶太人是從自身的慘劇上學習成長；也有人說以色列很團結，但以色列政治不穩定、小黨林立；更有人說以色列是受美國支持很壯大，但以色列初期並不受支持，而是展現自身實力後，才獲得支持。

藍弋丰強調，台灣與以色列相比，很多條件其實優於以色列，既然「以色列做得到，台灣一定也做得到」，這本書其實是寫給台灣的勵志書，可以綜觀以色列歷史全局，借鏡台灣。

陳良基指出，每個人都應該閱讀這本書，他很慶幸能透過「世局」這本書更了解以色列，「你不了解世局，該怎麼布局」，因此這本書教導大家如何布局。

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王美花表示，台灣應該學習以色列，在面臨國際處境時能夠被更多人支持，且台灣有很多民眾在海外，尤其在美國的人數眾多；但她憂慮說，第二代、第三代之後，不要說認同台灣，可能連中文都不太講、遑論是台語。

「世局」一書由圓神出版社於本月出版，共有10個章節，包括「從上帝的選民到流散四方」、「問題多如毛，並非天生就是上帝選民的以色列」、「台灣比起猶太人的歷史，實在三生有幸」等；且為了讓民眾易閱讀，內文主要以白話文、彩頁、對照等方式講訴以色列歷史，並強調台灣與猶太人有許多相似經驗，盼借鏡歷史，激勵台灣民眾認同自己的國家。（編輯：楊凱翔）1131117

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