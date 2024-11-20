前瞻計畫第4期執行成效 主計長：持續促進產業轉型

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北20日電）行政院主計總處主計長陳淑姿今天在立法院財政等6個委員會聯席會議表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行迄今，除了加速推動國家重大基礎建設外，也持續促進產業轉型、提升國家競爭力等，產生福國利民的效益。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告，並備質詢。第5期（114年）特別預算案歲出編列新台幣703億元，正於立法院審議階段。

前瞻基礎建設計畫是連續性計畫，為奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，政府自民國106年9月推動至今。國家發展委員會今年10月17日召開第124次委員會議，就前瞻基礎建設計畫執行情形提出報告，前瞻基礎建設計畫目前執行至第4期，已投入7697億元。第4期截至113年第3季（112年1月至113年9月）止，計畫經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展中，預估年底可達成96%的目標。

陳淑姿今天在立法院財政等6個委員會聯席會議指出，前瞻基礎建設計畫第1期至第3期特別預算已於106年度至111年度執行期滿，並辦理特別決算完竣。

陳淑姿表示，為繼續辦理軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8項建設計畫，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，實施期程自112年度至113年度，歲出預算數2098億元，包括軌道建設537億元、水環境建設451億元、綠能建設127億元、數位建設380億元、城鄉建設473億元、因應少子化友善育兒空間建設14億元、食品安全建設14億元及人才培育促進就業建設102億元。

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關於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形，陳淑姿指出，依據國發會列管的預算執行情形統計資料，截至113年9月30日止，累計執行數1614億元，占累計分配數1665億元的96.9%。

陳淑姿表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行迄今，已展現許多面向的執行成效，除了加速推動國家重大基礎建設外，也持續促進產業轉型、提升國家競爭力等，產生福國利民的效益。各主管機關將持續就各項個案計畫積極辦理，主計總處也將協同國發會等管考機關持續督促各主管機關加速執行有關計畫預算，提升預算執行績效。（編輯：蘇志宗）1131120