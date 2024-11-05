若以原民基金發放禁伐補償 主計長：沒有違法

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（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨立委伍麗華今天說，據原基法規定，在原住民土地周邊開發時，營利需提撥至原民基金作為補償經費；她問，若以基金發放禁伐補償金是否違法，主計長陳淑姿說，以這個定義，是沒有違法。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

民進黨立委伍麗華質詢時指出，關於禁伐補償的錯假訊息滿天飛，有人說原住民族綜合發展基金要破產了，更說基金不可以拿來發禁伐補償金、是違法的。但據民國105年主計總處發給原民會的公文載明，建議原民會發放時可用公務預算、基金各半編列。

伍麗華說，這是依據「原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法」，在96年時就規定可作為土地補償，直到105年才開始發放禁伐補償金。主計總處主計長陳淑姿指出，禁伐補償是整體撥到基金去執行，由國庫撥補，整個是在基金裡運作，很久以前就執行到現在。

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伍麗華指出，原住民族基本法第21條也規定，在原住民族土地或部落周邊從事土地開發、資源利用時，營利所得應提撥一定比例納入原住民族綜合發展基金，作為回饋或補償經費。她問，若以基金發放禁伐補償金是否違法。

陳淑姿說，目前都是依相關法令來做，「以這個定義，是沒有違法」。伍麗華說，有人說以基金發放禁伐補償金違法，是因為援引到預算法，而主計長已經解釋得很清楚，「綜發基金會有破產的問題嗎？」陳淑姿表示，這部分如果有不足，就會撥補。（編輯：林興盟）1131105