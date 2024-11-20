頒發金志獎 侯友宜：離開職場後會去當志工

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天出席第14屆金志獎頒獎典禮，表揚績優志工及團隊。他致詞表示，將來離開職場時，會去當志工，繼續為台灣這塊土地付出、服務。

新北市政府社會局今天舉辦第14屆金志獎頒獎典禮，侯友宜頒獎表揚8個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎、50名績優志工獎及50名65歲以上志工耆心獎等獎項，場面溫馨熱烈。

侯友宜致詞表示，當志工是內心那塊心田最大的喜悅，人生短短，若能當志工，給人幫助，陪人歡喜，是人生最大的快樂。他將來離開職場時，會去當志工，繼續為台灣這塊土地付出、服務。

侯友宜表示，新北市志工團隊已有2216隊，志工人數超過18萬人，平均每年服務時數超過1800萬小時，無論團隊、人數、服務時數都是全國最高者。

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侯友宜說，他發現，當志工大部分是女性，因此，他鼓勵男性也要多出來當志工。感謝志工們助人為樂，為這塊土地奉獻愛心。金志獎特別頒發「耆心獎」獎項，就是感謝許多從職場退休的長者投身志工行列，祝福志工長者們都能更加健康快樂。

社會局指出，志工服務類別包括社會福利等許多範疇，展現志工在不同服務領域，都能發揮長才的多元成果，感謝志工們的投入，讓愛和活力散播在社會的每個角落。（編輯：李錫璋）1131120