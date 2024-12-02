王義川宣誓就職旋即上工 直奔國發基金調查委員會

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨政策會執行長王義川遞補民進黨不分區立委，今天宣誓就職。王義川宣誓就職後，未接受媒體聯訪，而是旋即離開會場，前往立法院群賢樓802會議室，參加立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會第1次全體委員會議。

立法院長韓國瑜今天也出席典禮，由於王義川先前曾說未來如果若能進入立法院，要每天拿酒測器跟著韓國瑜，韓國瑜笑問「開始酒測了嗎」，引起現場一陣笑聲。

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民進黨前不分區立委洪申翰接任勞動部長，中選會11月28日公告，全國不分區第11屆立委遞補當選人名單為民進黨的王義川，並將函文檢送至立法院、監察院和內政部。在中選會公告名單之後，立法院訂12月2日為王義川辦理宣誓。

王義川今天於立法院，在大法官蔡彩貞監誓下宣誓就職，正式就任第11屆立委。民進黨立法院黨團總召柯建銘、副幹事長李坤城及立委陳瑩到場觀禮，並獻上花束給予祝福。（編輯：張若瑤）1131202