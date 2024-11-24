談洪申翰接勞長 王義川：建立職場霸凌解決機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，遞補立委席次的民進黨政策委員會執行長王義川今天說，洪申翰接任後，最重要的是建立職場霸凌解決機制，而不是政治上的炒作。

王義川下午出席台中中央書局活動，以「台中直直撞！盧媽踹來講！」為主題演講，吸引許多民眾到場聆聽。

對於民進黨發言人吳崢恭賀王義川遞補立委，遭網友撻伐。王義川會前接受媒體聯訪時表示，要去問撻伐、以及炒作「公務員之死」的人，心裡在想什麼，這是一個悲劇，繼續拿這個出來炒作，這些「白藍的」人心態在想什麼。

王義川說，現在重要的是洪申翰接任部長後，怎麼建立國家面對所有職場霸凌解決的機制，「白藍的」這些政治人物，繼續拿這些事情出來做政治上的炒作，要問他們炒作的意義是什麼。

媒體提問，進入立院是否為制衡民眾黨立委黃國昌。王義川表示，黃國昌題目就是「面對他、處理他」、「無聲勝有聲」、「無聲最大聲」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，總統賴清德、行政院長卓榮泰出面致歉，勞動部長何佩珊請辭獲准，由洪申翰接任部長，不分區立委席次由王義川遞補。（編輯：李淑華）1131124

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。