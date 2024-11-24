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談洪申翰接勞長 王義川：建立職場霸凌解決機制

2024/11/24 18:43（11/24 19:06 更新）
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民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，遞補立委席次的民進黨政策委員會執行長王義川（圖）24日到台中演講，他表示，洪申翰接任後，最重要的是建立職場霸凌解決機制。中央社記者蘇木春攝 113年11月24日
民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，遞補立委席次的民進黨政策委員會執行長王義川（圖）24日到台中演講，他表示，洪申翰接任後，最重要的是建立職場霸凌解決機制。中央社記者蘇木春攝 113年11月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，遞補立委席次的民進黨政策委員會執行長王義川今天說，洪申翰接任後，最重要的是建立職場霸凌解決機制，而不是政治上的炒作。

王義川下午出席台中中央書局活動，以「台中直直撞！盧媽踹來講！」為主題演講，吸引許多民眾到場聆聽。

對於民進黨發言人吳崢恭賀王義川遞補立委，遭網友撻伐。王義川會前接受媒體聯訪時表示，要去問撻伐、以及炒作「公務員之死」的人，心裡在想什麼，這是一個悲劇，繼續拿這個出來炒作，這些「白藍的」人心態在想什麼。

王義川說，現在重要的是洪申翰接任部長後，怎麼建立國家面對所有職場霸凌解決的機制，「白藍的」這些政治人物，繼續拿這些事情出來做政治上的炒作，要問他們炒作的意義是什麼。

媒體提問，進入立院是否為制衡民眾黨立委黃國昌。王義川表示，黃國昌題目就是「面對他、處理他」、「無聲勝有聲」、「無聲最大聲」。

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