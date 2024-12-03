台師大爆抽血換學分、威脅吹哨者 立委籲教育部介入

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（中央社記者林敬殷台北3日電）民進黨立委陳培瑜日前揭發國立台灣師範大學女足教練長期威脅學生運動員「抽血換學分」，引發譁然。陳培瑜今天陪同2位學生舉行記者會，要求教育部勒令台師大停止相關做法，主動介入並擴大調查範圍，系統性調查師大運動校隊霸凌、性平事件。

此一爭議事件起因於陳培瑜在11月28日立院教育及文化委員會，指控國科會精準運科計畫出現台師大研究計畫疑似違反學生意願下執行，並以無醫事人員身分者進行採血，並要學生回捐受試補助等情事。

陳培瑜上午與人本教育基金會舉行「針的假不了，師大面對爭議應以學生保護優先」記者會。她表示，台師大當天下午在沒有正式調查委員會組成前，發表「部分內容與事實不符」聲明，台師大女足教練當晚把學生叫到研究室辱罵、恐嚇1小時，她並公布當時對話錄音，內容提到「我哪裡對不起她，對不起妳，要不然叫她來救妳，不然今天就耗在這裡。」「別說妳不知道，我絕對不相信。」

陳培瑜說，該教練威脅學生揪出向立委陳情的學生，她並當著受邀出席記者會的台師大學務長林玫君問，「這樣行為是台師大支持的嗎？」不僅如此，台師大後續還在女足專責導師群組表示新聞報導偏頗，校方更發出學生關懷信，已對學生造成二度傷害。此外，球員是在實驗結束後才被要求補簽知情同意書及抽血同意書，最近一次時間是11月22日。

學生A表示，長期保持沉默是因恐懼，導致情況持續至今，她站出來「不是為了報復，而是改變」，不希望更多學生承受相同的痛苦和壓力。教練曾以語言威脅不抽血就離開球隊，對於受試者費用她並不知情，只知道領取後交給教練。

自曝已被抽4年血的學生B表示，這件事情她忍了好久，很多人問她為何父母不知情，她反問，「你敢回家講嗎？爸媽把自己養大，送進那麼好的學校，在師大不是在踢球，是在給人家當（白）老鼠。」忍耐到今天才說，需要很大勇氣，「手上的證據（指針孔）可以證明，我們真的沒有做錯事」。

對於學生陳述，林玫君表示，校方的聲明稿或許內容和球員認知或事實不符，校方虛心檢討。為了保障學生權利及釐清事實，校方已暫停該教練職務，至於其餘老師是否涉及霸凌，校方在11月29日成立霸凌調查小組，今天將開會秉公處理。

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關於國科會及相關研究計畫部分，林玫君指出，校方另在11月28日成立學術研究倫理調查小組，校方也會針對校內所有體育校隊進行全面清查，校方會勇敢面對，虛心檢討，秉公處理。

教育部高等教育司科長宋雯倩說，依人體研究法規定，做人體相關研究時，應尊重研究對象之自主權，並於事前簽署同意書，告知隨時可以退出或終止的權利。教育部檢視校方提出調查報告，若有違反人體研究法，教育部跟國科會將究責。（編輯：翟思嘉）1131203