遭指要女足抽血否則扣學分 台師大暫停教練職務

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（中央社記者許秩維台北3日電）民進黨立委陳培瑜日前揭露，台師大女足教練要求選手配合研究計畫抽血，學生不配合就威脅扣學分。台師大今天表示，已暫停該教練職務，並成立調查小組，釐清是否涉及霸凌。

民主進步黨籍立法委員陳培瑜日前揭露，國科會精準運動科學研究專案計畫中的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，台師大女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續14天須配合抽血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。

台灣師範大學今天發表聲明指出，11月28日當天晚上，教練想了解球隊狀況，主動與隊員溝通，但未察覺隊員為當事人，過程中因情緒表達及認知差距，引發更多誤解。

台師大考量該名教師及助理教練目前不宜與足球隊員繼續接觸，自11月29日起暫停該名教師教練及助理教練相關教練職務，另由專人接手負責足球隊訓練事宜，以確保事件調查的公正性，以及學生學習環境不受影響。

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關於該教師行為是否涉及霸凌，台師大提到，11月29日已組成調查小組，今天將召開會議，進一步討論與處理；針對該教師執行國科會研究計畫，是否涉及違反研究倫理規範，學校日前聲明是教練當天初步陳述，若與隊員認知或實情不符，學校虛心檢討，同時也於11月28日啟動研究倫理審查，今天將實地查核研究過程及細節。

台師大指出，11月29日已向全體女足隊學生發送關懷信，說明心理輔導、霸凌申訴等管道及聯繫方式，提供關懷與支持資源，並為女足隊學生提供心理輔導與諮商服務，協助紓解心理壓力；校長將於12月4日邀各校隊教練座談，強調指導過程應重視學生權益，並提醒教練遵守指導倫理及校園友善原則。（編輯：陳政偉）1131203