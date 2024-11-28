運科計畫師大教練疑涉霸凌 吳誠文：一定會積極調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北28日電）朝野立委今天關切國科會轄下單位或學研計畫疑發生霸凌事件，例如精準運科計畫中，師大教練以退學作為參與實驗的威脅手段。國科會主委吳誠文允諾一定調查，「這非常不應該，我也痛心」。

立法院教育及文化委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，吳誠文率所屬機關首長列席備詢。

國民黨立委柯志恩質詢時指出，國科會11月才訂定職場霸凌防治申訴即處理要點，現在是否已啟動調查會內有無霸凌情況，另外，國科會人員陳情，近年發生違背員工意願頻繁調動，甚至有主管以考績威脅，她要求國科會全面清查轄下法人單位是否有此情況。

同時，民進黨立委陳秀寳質詢時建議，國科會霸凌防治申訴評議會應調高外部委員比例到至少1/2；吳誠文回應，目前是1/3，他認同提高到1/2較好。

吳誠文表示，針對霸凌情況，國科會正在清查內部相關反映，國科會也一定會徵詢同仁意願後才進行調動，他並允諾在1週內徹查完畢。

此外，民進黨立委陳培瑜質詢時呼籲，國科會應正視運動科技研究的不對等權力關係，學生不該成為國科會、教練以及教授的白老鼠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳培瑜指出，國科會精準運動科學研究專案計畫中的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，寒暑假由師大女足教練要求選手配合教練與教練好友教授進行相關實驗長達數年，連續14天須配合抽血、每天3次，不配合就威脅扣住畢業學分或退學等；她在質詢過程還播放選手邊被抽血表情扭曲的影片。

對此，吳誠文指出，「我覺得這個非常不應該，我也非常痛心」，會積極調查。（編輯：林淑媛）1131128